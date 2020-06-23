Статистика коронавируса в Украине на 23 июня: 833 новых случая за сутки
За минувшие сутки подтвердили 833 (681 сутки назад) новых случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.
За все время от коронавируса умерли 1035 человек, в том числе 23 – за последние сутки. Выздоровело 16 956 больных (+314 за сутки), 20 083 продолжают болеть.
Самое большое количество заболевших за сутки (240) вновь зарегистрировали во Львовской области. Всего коронавирус в области обнаружили у 4220 человек.
По общему количеству заболевших на первое место вышел Киев – 4429 человек.
Статистика коронавируса по регионам Украины:
- Киев – 4429 (61 за сутки);
- Черновицкая – 4419 заболевших (62);
- Львовская – 4220 (240);
- Ровенская – 3038 (75);
- Киевская – 2285 (49);
- Закарпатская – 2291 (103);
- Ивано–Франковская – 2091 (35);
- Волынская – 1894 (42);
- Харьковская – 1844 (33);
- Тернопольская – 1744 (16);
- Винницкая – 1690 (30);
- Одесская – 1333 (29);
- Житомирская – 1285 (25);
- Днепропетровская – 1049 (7);
- Кировоградская – 631 (4);
- Хмельницкая – 622 (0);
- Черкасская – 605 (2);
- Запорожская – 555 (0);
- Черниговская – 485 (5);
- Донецкая – 368 (6);
- Николаевская – 366 (0);
- Полтавская – 296 (3);
- Сумская – 263 (5);
- Херсонская – 188 (0);
- Луганская – 73 (1).
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.
- Самое большое количество заболевших за сутки 22 июня снова зарегистрировали во Львовской области - 200 человкк.