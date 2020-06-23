РФ в ОРДЛО начинает новую волну принудительной паспортизации, – разведка

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"Командование российских оккупационных войск возобновляет меры по принудительной паспортизации личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. В частности, командиры соединений и частей оккупантов уточняют данные о наличии паспортов РФ унаемников из числа местных жителей и членов их семей и информацию о предоставлении ими документов для получения российского гражданства", – сказано в сообщении.

По словам Гуцуляка, с начала июля оккупанты собираюстся возобновить организованные выезды в отделы по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области России, которые были приостановлены в апреле.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил на 1 июля голосование по изменениям в Конституцию РФ, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.

8 мая Кабмин одобрил решение о признании недействительными паспортов РФ, выданных жителям Донбасса.