Льготы за cashless. ПриватБанк предлагает предпринимателям бесплатное обслуживание терминалов для оплаты картами на все лето

Как минимум 1500 грн смогут сэкономить все представители малого и микробизнеса, которые с начала июня до конца августа 2020 года впервые подключают эквайринг в ПриватБанке. Эта услуга открывает возможность принимать к оплате за товары и услуги банковские карты с помощью торговых POS-терминалов, которые банк предоставляет в аренду.

Предложив подобную инициативу ПриватБанк поддерживает малый и микробизнес, наиболее пострадавший из-за карантинных ограничений, и дает предпринимателям возможность перезапустить свое дело после вынужденного простоя с минимальными вложениями. Ведь у многих небольших предприятий сейчас ощущается острый дефицит оборотных средств и поэтому без содействия со стороны государства и социально-ответственного крупного бизнеса этот трудный период переживут далеко не все.

Легкий старт

В рамках акции ПриватБанка предприниматели освобождаются от абонплаты за POS-терминалы и использование текущего счета. В стандартных условиях за терминал нужно платить 400 грн в месяц, за обслуживание счета - 100 грн. Другие банки, которые предлагают услуги эквайринга и обслуживают счета предпринимателей, устанавливают аналогичные или более высокие тарифы.

Кроме этого в ПриватБанке в период карантина отменили комиссию за платежи в другие банки, которая ранее составляла 2 грн за каждую операцию. Эта льгота также действует до конца лета.

Воспользоватся акционным предложением смогут предприниматели, которые уже имеют любую карту ПриватБанка (бизнес или личную) и оборот по ней составляет не менее 5 тыс. грн в месяц. Для сохранения акционных условий необходимо, чтобы оборот эквайринга составлял не менее 10 тыс. грн в месяц. Выполнить такие требования вполне по силам даже микробизнесу.

Подключив эквайринг ПриватБанка предприниматель сможет принимать безналичные бесконтактные платежи с комиссией 2% за операцию. По истечении акционного периода с осени 2020 года начнет взиматься абонплата за терминал в 400 грн в месяц.

Однако, абонплату можно уменьшить подключив такие дополнительные сервисы ПриватБанка, как «Бонус Плюс», «Оплата частями» и «Мгновенная рассрочка». Скидка за каждый активный продукт составляет 100 грн. Тем временем с точки зрения клиентов возможность накопления бонусов и расчетов ими в партнерских магазинах в программе «Бонус Плюс» или покупки в рассрочку будут выглядеть как дополнительные конкурентные преимущества.

Заказать подключение эквайринга физлица-предприниматели (ФЛП) могут на сайте ПриватБанка https://privatbank.ua/business/ekvajring-skb. Для этого достаточно указать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты.

Почему cashless

В период карантина, действие которого в Украине продлили до 31 июля 2020 года, использование платежных терминалов для безналичной оплаты не только создает дополнительные удобства для покупателей или клиентов, но и защищает от риска заражения COVID-19.

Передающиеся из рук в руки денежные купюры и монеты, на поверхности которых может сохранятся коронавирус, выступают одним из источников распространения заразы. В связи с этим Национальный банк Украины еще в самом начале карантина порекомендовал гражданам и бизнесу максимально перейти на безналичные расчеты.

Действительно, в период карантина все больше украинцев предпочитают расплачиваться бесконтактно - банковскими картами или гаджетами (смартфонами, разумными часами и т.п.) при помощи сервисов Apple Pay и Google Pay.

Эту тенденцию подтверждают данные компании Mastercard, согласно которым украинцы в первом квартале 2020 года, на который пришлось начало карантина, рассчитывались бесконтактно на 7% чаще чем в предыдущем квартале. По всей видимости данные за второй квартал, в течение которого действовали карантинные ограничения, будут еще более впечатляющими.

В сложившейся ситуации предприятие без терминала проигрывает в борьбе за клиентов и создает дополнительные риски для персонала. Ведь потребители товаров или услуг при наличие альтернативы скорее пойдут к конкуренту, а не к банкомату за купюрами. Таким образом отсутствие возможности принимать безналичные платежи ведет к снижению оборотов и потере доходов.

Напротив, бесплатные терминалы ПриватБанка позволят до конца лета легко запустить удобный сервис и приобрести лояльных клиентов, для многих из которых cashless уже стал стилем жизни.

IT-шникам - бессрочные льготы

В период кризиса, который переживает украинская экономика в связи с пандемией коронавируса и карантином, ПриватБанк решил позаботится и об IT-предпринимателях и стартаперах. Для них ПриватБанк бессрочно продлил действие специальных нулевых тарифов на обслуживание и льгот на большинство других услуг банка.

Воспользоваться такой возможностью могут официально зарегистрированные ФЛП, основной вид деятельности которых относится к сфере IT (программирование, разработка программного обеспечения, работа с базами данных, дизайн и т.п.).

Чтобы подключить специальный тарифный пакет «IT Expert» существующим клиентам ПриватБанка, которые имеют карту или депозит, достаточно заполнить заявку на сайте https://bp-frames.privatbank.ua/ph_open_account_site/_login?_locale=ua#step/1. Весь процесс займет не более трех минут.

Следующий шаг

Все предприниматели, которые сотрудничают с ПриватБанком, а это более 700 тыс. ФЛП (около 70% от зарегистрированных в Украине), сегодня могут пользоваться единым банковским приложением для физлиц и предпринимателей Приват24 Next. То есть, теперь ФЛП могут решать свои бизнес-задачи в привычном интерфейсе Приват24 для физлиц. Версия этого решения для персональных компьютеров доступна по адресу https://next.privat24.ua/

"Подобное приложение, объединяющее управление личными финансами и средствами бизнеса, ПриватБанк запустил первым среди украинских банков. "Традиционно банки для обслуживания физических лиц и бизнеса используют различные сервисы - так делали раньше и мы, но еще в прошлом году поставили цель создать новый максимально простой сервис для предпринимателей по работе в Приват24 для физических лиц", - рассказывает об этом шаге руководитель направления малого и среднего бизнеса ПриватБанка Сергей Клюев.

В дальнейшем в Приват24 Next, по словам Клюева, постараются максимально упростить для предпринимателей работу с кредитами, депозитами, валютой, сдачей отчетов и другие операции, которые ранее были доступны только в отдельной системе Приват24 Бизнес. Кроме этого планируется облегчить возможность дистанционного взаимодействия предпринимателей со своими наемными бухгалтерами непосредственно внутри мобильного Приват24.

Чтобы сделать свои сервисы еще удобнее в ПриватБанке постоянно проводят опросы среди клиентов. Поэтому дальнейшее развитие Приват24 Next во многом будет зависеть от обратной связи с пользователями - их опыта, оценок, замечаний, пожеланий.

Старания ПриватБанка, направленные на удовлетворение потребностей клиентов, окупаются их лояльностью. По исследованиям компании GfK более 65% украинских предпринимателей считают именно ПриватБанк основным банком для своего бизнеса. Особенно динамично направление обслуживания предпринимателей развивается в последние несколько лет - с начала 2017 года активная клиентская база ПриватБанка увеличилась на более чем 200 тыс. ФЛП.