Статистика коронавируса в Украине на 24 июня: новый антирекорд – 940 заболевших за сутки

За минувшие сутки подтвердили 940 (833 сутки назад) новых случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО. Это новый антирекорд этого показателя.

За все время от коронавируса умер 1051 человек, в том числе 16 – за последние сутки. Выздоровело 17 409 больных (453 за сутки), 20 554 продолжают болеть.

Всего проведено 594 602 тестирования методом ПЦР.

Самое большое количество заболевших за сутки (203) вновь зарегистрировали во Львовской области, сутки назад там было 240. Всего коронавирус в области обнаружили у 4423 человек.

По общему количеству заболевших на первом месте остается Киев – 4528 человек.

Статистика коронавируса по регионам Украины:

Киев – 4528 заболевших (99 за сутки);

Черновицкая – 4478 (59);

Львовская – 4423 (203);

Ровенская – 3164 (126);

Закарпатская – 2369 (78);

Киевская – 2332 (47);

Ивано–Франковская – 2124 (33);

Волынская – 1955 (61);

Харьковская – 1891 (47);

Тернопольская – 1786 (42);

Винницкая – 1723 (33);

Одесская – 1370 (37);

Житомирская – 1304 (9);

Днепропетровская – 1060 (11);

Кировоградская – 634 (3);

Хмельницкая – 627 (5);

Черкасская – 614 (9);

Запорожская – 559 (4);

Черниговская – 494 (9);

Донецкая – 376 (8);

Николаевская – 368 (2);

Полтавская – 300 (4);

Сумская – 272 (9);

Херсонская – 188 (0);

Луганская – 75 (2).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 июня в Центр поступило 1314 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 82 439 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус: