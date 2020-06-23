Из Харьковского диспансера массово увольняются медики – не хотят работать с больными COVID-19

После того, как Харьковский областной диспансер радиационной защиты начал принимать больных COVID-19, более полусотни работавших в нем медиков написали заявления на увольнение

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По словам директора диспансера Ирины Пироговой, с больными COVID-19 согласились работать только 15-16 медиков. "У нас были бригады, в которых были анестезиолог, терапевт, две медсестры и санитарка... Сначала согласились работать около 70 человек. А на сегодняшний день, получается, человек 15-16", – говорит она.

Также Пирогова проинформировала, что за сутки в диспансер поступило 12 больных с COVID-19, один из них находится в реанимации. Принимать пациентов с коронавирусом в медучреждении начали вчера, 22 июня.

По ее словам, проблема с кадрами в диспансере сейчас стоит очень остро.

"Есть предложение интернов на работу медсестрами, есть предложение – будет выпуск медицинских сестер медучилища, тоже направлять их на работу, понятно, что по согласованию. С врачами пока проблема очень сложная", – говорит Пирогова.

"Нам нужно хотя бы 5 анестезиологов, хотя бы 5 терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не ушли так же от напряжения", – добавила директор.

В комментарии hromadske Пирогова называет сложившуюся ситуацию "массовым психозом". "Может, массовый психоз, не знаю. Медики боятся заболеть, хотя средства защиты есть", – говорит она.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада 17 марта принял закон, согласно которому предусмотрены 300% надбавки медикам, привлеченным к борьбе с коронавирусом. Однако выплати проходили с большими задержками.

Из-за долгов по зарплате медики в последние месяцы регулярно выходили на акции протеста, а несколько главврачей объявляли голодовку.