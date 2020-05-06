Минздрав сообщил Зеленскому, что все деньги были перечислены в регионы

Президент Владимир Зеленский приказал найти виновных в срыве обещанных доплат медикам, которые борются с эпидемией COVID-19.

Об этом он сказал во время селекторного совещания с представителями Кабинета министров и главами государственных ведомств, сообщает пресс-служба президента.

Минздрав сообщил Зеленскому, что все деньги были перечислены в регионы. По словам министра Максима Степанова, он провел селекторное совещание для выяснения причин невыплат.

Оказалось, что местные власти в основном считали доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабинета министров, а решение Министерства политике с 2003 года и из-за этого региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам.

"Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность", – сказал Зеленский.

Напомним, из-за низких зарплат в условиях пандемии коронавируса на акцию протеста также вышел медперсонал Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района. Медики рассчитывали на зарплату за апрель с доплатой. При этом, они получили на 30-40% меньше зарплаты, чем до коронавируса. Медсестры получили 4-5 тысяч гривен, младшие сестры – 3-4 тысячи гривен, врачи – от 6 до 9 тысяч.

Как ранее сообщал Фокус:

Врачи, которые борются с коронавирусом, будут получать надбавки до 300% от своей заработной платы. Соответствующее постановление принял Кабмин.