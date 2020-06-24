За сезон гриппом и ОРВИ переболели почти 5 миллионов украинцев

За минувший эпидсезон гриппом и ОРВИ (октябрь 2019-май 2020) в украине переболели 4,9 млн человек – на полмиллиона меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в среду, 24 июня.

Такое снижение заболеваемости в ЦОЗ объясняют карантинными ограничениями, которые ввели для борьбы с COVID-19.

Как сообщается, 160181 человек нуждался в госпитализации, из которых 72% – это дети до 17 лет.

Всего за сезон гриппа зарегистрировали 71 летальный случай, среди умерших было двое детей. Летальность от осложнений гриппа была вызвана наличием у умерших сопутствующих хронических заболеваний и отсутствием вакцинации против гриппа.

Отмечается, что количество пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией, в том числе с пневмониями, увеличился вдвое по сравнению с прошлым сезоном.

С начала отчетного сезона против гриппа вакцинировались 238 079 человек (0,6% населения) при имеющихся 542 000 доз вакцины. Доля детей среди привитых составляет 10,5%.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный врач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко утверждает, что коронавирус опаснее гриппа.