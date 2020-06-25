Потоп на Прикарпатье: подтоплены более 10 тыс. домов, разрушены 90 мостов
Вследствие интенсивных осадков в течение 22-23 июня на территории 16 административных районов Ивано-Франковской области оказались затопленными 250 населенных пункта (234 еще остаются затопленными).
Об этом сообщается на сайте Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Подразделениями ГСЧС были спасены 286 человек, эвакуированы 548 человек, перевезено через затопленные участки территорий 525 человек.
Всего подтоплено:
- 10399 жилых домов;
- 9 ФАП;
- 15610 приусадебных участков;
- 4546 подвальных помещений;
- 7182 га сельскохозяйственных угодий;
- 149 км автодорог разрушено;
- 586 км автодорог повреждено;
- 90 мостов разрушено;
- 169 мостов повреждено;
- 4146 м. береговых укреплений разрушено.
Также ограниченно транспортное сообщение в 33 населенных пунктах. Повреждена автомобильная дорога Н-09 Мукачево-Львов.
Сообщается, что работниками пожарно-спасательной службы откачана вода из 203 жилых зданий и 1 объекта, отведена вода из 94 домохозяйств (ориентировочно 16600 м.куб.). Расчищено 7 участков автомобильных дорог от оползня протяженностью 65 м, убрано 13 поваленных деревьев проезжих частей дорог.
Для населения доставлено 3 тыс 750 кг продуктов питания (мука, сахар, крупы, хлеб) и 1000 л питьевой воды. Также, вертолетами с отрезанных стихией участков Верховинского района переправлено 3 женщины, из них 2 роженицы, 3 малолетних детей и 1 мужчину.
На данный момент зарегистрировано 2 факта гибели людей. Еще один человек считается пропавшим без вести.
"Всего к ликвидации последствий непогоды привлекали 1643 человека и 469 ед. техники", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Ивано-Франковскую область, заявил, что ситуация с паводками критическая и хуже, чем в 2008 году.
- Стоимость восстановления инфраструктуры на Закарпатье оценили в 125 млн гривен.
- Местная жительница села Волчинец рассказала, что эвакуированныхх из затопленного села селят в отелях за свой счет.