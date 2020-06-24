После нас — хоть потоп. Кто виноват в паводках на Западной Украине и как от них защищаются в ЕС

В Черновицкой области готовятся эвакуировать людей, речка Прут затапливает окраины, в Ивано-Франковской области подтоплены тысячи мостов, на Закарпатье горные реки несут с собой камни и деревья, разрушая дороги и мосты. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит о том, что масштаб паводка превосходит бедствие 2008 года. Общественное мнение винит в произошедшем незаконную вырубку леса, а временами и самих пострадавших. Оправданы ли такие взгляды и можно ли предотвратить масштабные разрушения в будущем, рассказывает Фокус

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за значительного поднятия уровня воды на реке Прут, в Черновцах готовятся к затоплению нескольких сел, автодороги и рынка.

В Ивано-Франковской области горные речки, вышедшие из берегов, разрушили мосты и дороги. Так, поток воды, сошедший со склона, снес глыбы камней и стволы деревьев на дорогу из Яремчи в Буковель, сам Буковель – затоплен.

Город Галич – затоплен, из местной больницы эвакуируют больных. Ситуация осложняется тем, что там есть больные коронавирусом. Всего подтопило более 4500 домов в 165 населенных пунктах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который сейчас находится в Ивано-Франковской области с министром МВД Арсеном Аваковым и главой ГСЧС Николаем Чечоткиным, уже заявил, что паводок масштабен. "Проинспектировали равнинную часть, сейчас поедем в горную. Понятно, что ситуация критическая. Фактически подтопления превосходят масштаб 2008 года", – сказал Шмыгаль в видеообращении.

Потопы на Западной Украине случаются каждый год. Из-за сильных дождей в конце весны и начале лета горные реки переполняются водой и выходят из берегов. Подтопления – частое явление, но пока самым масштабным за всю историю независимости Украины считается паводок 2008 года, который начался 23 июля. Преимущественно пострадала территория Карпатских гор, Прикарпатья и Закарпатья. Также были затоплены населенные пункты в долинах крупных рек, имеющих истоки в Карпатах, таких как Днестр и Прут. 31 июля Верховная Рада Украины объявила зонами чрезвычайной экологической ситуации территории шести областей: Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Винницкой. Пострадали также южные районы Хмельницкой области. Погибли 39 человек. Общие убытки от наводнения оценивались в сумму 3-4 млрд гривен ($600-800 млн). Кроме Западной Украины от наводнения пострадали соседние регионы Молдовы, Румынии, Словакии и Венгрии.

Фото разрушений после потопа 2008 года

Тогда на выездном заседании коллегии Министерства охраны окружающей природной среды Украины было определено определило такие основные причин наводнения:

Глобальное изменение климата

Нерациональное ведение хозяйственной деятельности

Бессистемная добыча песчано-гравийного сырья в руслах рек

Недостаточный уход за руслами рек и потоков

Низкий уровень применения природоохранных технологий для восстановления лесов

12 лет назад чиновники и эксперты, изучившие вопрос, пришли к выводу, что Украине следует менять подходы к ведению народного хозяйства, заниматься залесением территорий, ограничить экологически необоснованные вырубки, строить дамбы, укреплять берега, строить противопаводковые водохранилища, оставлять незастроенными поймы рек.

Сегодня последствия наводнения могут оказаться более серьезными, чем в 2008-м году. Тем более, что дожди продолжают идти и, как утверждают эксперты, уровень воды поднимется еще больше.

Как сообщили Фокусу в пресс-службе Днистровского управления водных ресурсов, главной причиной потопа на Западной Украине являются рекордные осадки, от которых невозможно защититься одним только залесением Карпат.

"Никто не виноват в этой ситуации. Это природные явления, стихия", — рассказали Фокусу чиновники, отметив, что ситуация весьма похожа на то, что происходило в 2008 году.

Впрочем, хотя многие эксперты сходятся на том, что решение проблемы должно быть комплексным (ниже мы расскажем подробнее о том, как справляются с проблемой в странах ЕС), вырубка лесов была признана одним из важных факторов во время анализа причин трагедии 2008 года. И нельзя сказать, что с того времени площадь лесов в Карпатах увеличилась.

На этой неделе британская экоорганизация Earthsight опубликовала расследование происхождения древесины для стульев IKEA. Специалисты пришли к выводу, что деревья были вырублены в украинских Карпатах, где проживают исчезающие виды рысей и медведей. По данным британских экологов, незаконная заготовка древесины происходит благодаря коррупции в лесохозяйственных предприятиях. "Во время правления известного своей коррумпированностью президента Виктора Януковича в 2011—2014 годах на офшорные счета его коррумпированных друзей от иностранных компаний поступали миллионы долларов в качестве взяток за доступ к лесоматериалам. Исследования Earthsight показывают, что, вероятнее всего, древесина, за которую были уплачены такие взятки, впоследствии попала в IKEA и превратилась в ее продукты", – отмечает Earthsight.

А СБУ сегодня опубликовало сообщение о том, что в одном из лесхозов должностные лица под видом санитарно-оздоровительных мероприятий незаконно рубили здоровый лес. В схеме также замешаны специалисты предприятия лесозащиты, которые вместе с должностными лицами лесхоза фальсифицировали документацию.

А в апреле Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала схему масштабного хищения государственных лесных ресурсов в Закарпатской области. По предварительным оценкам, незаконная вырубка леса нанесла государству ущерб на 14 млн гривен.

Подобные сообщения появляются постоянно. Причем только в прошлом году в Верховной Раде был принят закон, запрещающий вырубку, но разрешающий "чистить" лес от буреломов и больных деревьев. Именно под видом больных чаще всего и уничтожаются здоровые деревья. А экологи публикуют снимки "полысевших" карпатских склонов.

Но экологи утверждают, что дело не только в лесах. Петр Тестов, аналитик МБО "Экология-Право-Человек" считает, что от наводнений больше всего страдают не горные районы, где традиционно не строят дома в низинах, а те, что находятся у подножья Карпат: Виноградовский, Иршавский, Береговский.

"Паводки, — отмечает эколог, — это природное явление. Реки тысячелетиями разливались и выходили из берегов и формировали пойму — территорию, которая периодически затапливается водой. И поэтому паводки предотвратить в принципе невозможно"

В Европе это осознали и ввели комплексную оценку рисков паводков и планы по управлению этими рисками — путем директивы "Об оценке и управлению рисками затопления"

Если коротко, то каждая страна-член ЕС должна:

оценить риски и угрозы, сделать соответствующие карты затопления;

разработать планы управления рисками затопления;

разработать механизмы оповещения населения и научить его, как действовать в случае паводков;

принять меры по минимизации негативного влияния паводков;

не проводить новое строительство на территориях, имеющих высокие риски затопления;

адаптировать хозяйственную деятельность, учитывая риски затопления;

по возможности восстанавливать природные реки и их поймы с целью предотвращения паводков.

Простое строительство плотин, принятое в Закарпатье и Прикарпатье, не работает — вода все равно найдет себе выход, и тогда последствия будут катастрофическими. Иными словами, подход должен быть комплексным. Симптоматично, что выводы коллегии 12-летней давности перекликаются с правилами ЕС, из чего следует логичный вывод: их реализация на практике — единственно возможный вариант решения проблемы, для которого нужна лишь политическая воля и организационные способности.

Как отмечают эксперты, леса выполняют сдерживающую роль лишь в верховьях рек и горах, ниже по течение останавливать паводки следует с помощью специальных водохранилищ, пойменных территорий и, наконец, плотин, построенных вокруг населенных пунктов.

Бороться с паводками можно и с пользой для окружающей среды. На практике это может означать восстановление природных пойм (даже когда приходится выкупать землю у частных собственников), восстановление природного русла реки (тут важны меандры — изгибы реки, замедляющие поток), строительство временных водоемов для паводковых вод на сельскохозяйственных землях. Например, в соседней Венгрии для уменьшения паводков на реке Тиса был реализован соответствующий большой проект на средства ЕС.

Венгрия и временные водоемы для отвода паводковых вод

Сейчас ситуация на Закарпатье стабилизировалась. Марина Коваль, руководитель пресс-службы Закарпатской ОГА, рассказала Фокусу, что сегодня уровень воды снизился, а людей не эвакуировали.

"Еще вчера, 23 июня, ситуация казалась катастрофической. В три часа дня реки выходили на дороги, перекрывая движение. Но в 5 вечера вся вода ушла, и дожди не повторились. По предварительным данным, но это еще не подтверждено, размыта дорога Мукачево — Рогатын, а она единственная связывающая нас с Ивано-Франковской областью", — рассказала Марина Коваль.

Тем временем в Черновицкой области вода продолжает прибывать, а в Ивано-Франковской области – ситуация критическая, за наводнением последовали оползни. Один из них уже уничтожил озеро, образовавшееся после потопа 2008 года. Местные жители также отмечают, что потоки воды несут мусор с гор в низину и скоро весь он окажется в мировом океане. Представители властей традиционно отчитываются о том, что "создан оперативный штаб", но пока никто не говорит о масштабной борьбе с паводками и глобальном решении данной проблемы. При этом в ГСЧС и Ивано-Франковской ОГА так и не смогли ответить на вопросы Фокуса, предложив писать официальные запросы.