Потоп на Западной Украине: затоплены тысячи домов, разрушены дороги и мосты

Непрекращающиеся уже неделю дожди вызвали настоящий потоп на Западной Украине. Уровень воды в реках поднялся до критической отметки, стихия разрушила дороги, затопила села, без газа и света остались сотни людей

Пока в Черновцах только начало затапливать рынки. Залило Калиновский рынок и рынок "Добробут". Контейнеры и торговые ряды, которые находятся ближе к речке Прут за ночь очутились в воде. На въездах предприниматели выкладывают баррикады из мешков с песком и вывозят товар. Уровень воды в речке постоянно растет, к восьми утра он составлял 550 см над нулевым уровнем моста. Пик ожидают после обеда. Тогда вода по прогнозам поднимется до 730 см.

Уже без газа осталось более тысячи абонентов. Про это сообщает АТ Черновцыгаз. Отключено шесть сел. Подмыло газопровод и одна из ремонтных бригад не может самостоятельно вернуться на базу.

Об этом сообщил руководитель Региональной газовой компании Олег Никоноров. "Непогода разрушает инфраструктуру. Черновицкая область в эпицентре бедствия. Около 22 часов ожидается пик паводка. Газоснабжение Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Сейчас переход, обеспечивающий газом Черновцы, отключен! Черновцыгаз поддерживают давление из резервного направления. Белое, Ревностное, Стрелецкий угол уже отключены от газоснабжения (около 1 тыс. абонентов)", – отметил он.

Также возникли проблемы с водозабором. Обычно воду берут из Прута, но из-за обилия паводковых вод и ила – это невозможно. Горожан уже призвали запасаться водой. Мэр Черновцов Алексей Каспрук напомнил, что в 2008 году, когда область страдала от паводка, насосы пришлось останавливать более, чем на сутки. В этом году ситуация может повториться.

В области ситуация хуже. Так, в селе Банилов речка Прут разрушила 160 метров дамбы. Ранее было разрушено еще 60, но ее успели укрепить. В ГСЧС утверждают, что угрозы прорыва нет.

Фото: ГСЧС

Уже подтоплено 103 дома. Переселено 68 людей. Их размещают в школах и отелях. Жителей предупреждают, что если ситуация усугубится, то начнется полномасштабная эвакуация. Из-за сильных дождей и ветра в стране без электроснабжения остались 120 населенных пунктов. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС. "По состоянию на 7:00 24 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 120 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Без электричества остались жители шести регионов. Больше всего в Ивано-Франковской области – там без света 62 населенных пункта. В Сумской – 17, в Житомирской – 16, В Черновицкой области – 13, на Волыни – 9, на Закарпатье – 3.

В Ивано-Франковской области ситуация сложилась не менее критичная, чем в Черновицкой области. Там размыло дороги, горные реки вышли из берегов и несут с собой целые вырванные с корнем деревья, ил и камни. Подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог, сообщают в ГСЧС. Так, полностью залило дорогу к известному горнолыжному курорту Буковель из Яремче. Часть ее разрушена. Снесен мост, с гор смыло огромные глыбы.

Сам Буковель тоже затопило. На видео, снятом местными жителями, видно, как уже на подъезде к курорту через дорогу перехлестывают потоки воды, ларьки с горнолыжным оборудованием подтопило. Отели, которые стоят в низинах, в зоне подтопления. Проехать можно только на внедорожнике.

Водопад в Яремче, одна из туристических достопримечательностей, которая обычно представляет из себя небольшой живописный ручей, превратился в ревущий грязный поток.

Также местным жителям удалось снять, как у них буквально уходит земля из-под ног.

На Закарпатье, в Раховском районе разрушена часть дороги. Потоком снесло подвесной мост.

Из-за паводков на западе Украины в Ивано-Франковскую область вылетел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале в среду утром. "Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", – говорится в сообщении.

Как ранее писал Фокус:

Мэр Черновцов Алексей Каспрук просит жителей быть готовыми к наводнению из-за повышения уровня воды в реке Прут. По его словам, уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м, что повлечет за собой затопление части города – торговых рядов Калиновского рынка и рынка Добробут, а также районов Нижняя Каличанка, Ленковцы и Старая Жучка. Мэр говорит, что жителей Черновцов "ждет очень серьезное испытание".