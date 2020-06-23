Из-за сильных ливней на Прикарпатье погибли три человека

Одна женщина утонула в потоке воды, мужчина и женщина упали в реку в автомобиле. От воды пострадали 38 населенных пунктов.

В селе Дземброня Верховинского района Ивано-Франковской области пожилая женщина упала в бурный ручей и утонула. В Яблунице в реку слетел автомобиль. Тамошняя река разлилась и смыла кусок дороги. Водитель и пассажирка погибли. Об этом сообщает ТСН.

В селе Красник грунт сдвинулся в нескольких местах прямо на дорогу. Шесть деревень отрезаны от других мест. В ловушке между оползнями оказались более двух десятков автомобилей, их уже освободили спасатели.

Заблокирована дорога на Коломыю: в селе Лесном Хлебичине затопило путь и жилые дома, жителей эвакуируют.

Опасно и в селе Микуличин, где вода разрушает бетонную дамбу и береговых укреплений. Если осадки не прекратятся, под угрозой затопления окажутся несколько сотен жилых домов.

Как информирует Управление ГосЧС в Ивано-Франковской области, вследствие интенсивных осадков 22 июня на территории 12 административных районов (Верховинский, Тлумацкий, Снятинский, Коломыйский, Тысменицкий, Долинский, Калушский, Богородчанский, Галицкий, Рожнятовский, Косовский районы и Ивано-Франковский городской совет) в 38 населенных пунктах подтоплено 43 жилых дома, 92 домохозяйства, 21 приусадебных участков и свыше 5 га сельхозугодий.

Для оказания помощи населению в ликвидации последствий непогоды было осуществлено 47 выездов, привлечено 67 единиц техники и 239 человек. Вертолетом доставлено 2150 кг продуктов питания (мука, сахар, крупы, хлеб ) для жителей Верховинского района, с которыми из-за непогоды отсутствовало транспортное сообщение.

Как ранее сообщал Фокус: