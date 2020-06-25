"Плевок в полицейского стоит от 136 до 255 грн". В МВД хотят усилить штрафы за оскорбление копов

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Он уточнил, что после событий под судом по делу украинского активиста Сергея Стерненко в МВД подняли вопрос о введении дополнительной ответственности для тех, кто препятствует работе полиции.

"После событий под судом у Стерненко я получил задание разработать законопроект. В нем будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно", – сказал Геращенко.

"Надо просматривать системно кодекс об админнарушениях, потому что штрафы там смешные. Например, плюнуть в полицейского стоит от 136 до 255 гривен. Это разве нормально? Нет, не нормально", – добавил он.

Геращенко отметил, что в МВД также намерены ввести дополнительную ответственность для тех, кто использует против полицейских или других участников акций газовые баллончики.

"Это будет дополнительный квалифицирующий признак. В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит и т.д., мы добавим туда еще и слезоточивый газ. Тогда за это можно будет получить реальный срок", – сказал Геращенко.

При этом он заверил, что "обычные люди могут иметь баллончики как средства самозащиты", но если его используют против полиции или других активистов, то такая акция уже не является мирной.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время избирания меры пресечения бывшему руководителю одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко под зданием Шевченковского райсуда произошли потасовки. Активисты применяли газовые балоны, дымовые шашки и фаера.