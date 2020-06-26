"Новая почта" выделила 25 000 000 грн медучреждениям нашей страны

За неполных три месяца крупнейшая частная компания почтовой связи Украины "Новая почта" выделила 25 млн грн на обеспечение больниц оборудованием и средствами индивидуальной защиты в условиях коронавирусной пандемии. 5 июня 2020 года компания доставила финальную партию гуманитарной помощи еще в 11 медучреждений нашей страны

Современную медтехнику, средства индивидуальной защиты и сопутствующие медицинские товары "Новая почта" отправила врачам Городской детской больницы №2 города Николаева, Центральных районных больниц Каменца-Подольского, Сторожинца Черновицкой области, Кременчуга, городских больниц Стебника Львовской области, Троицкого и Белокуракино Луганской области, Золочева и Краснопавловки Харьковской области, Гайсына Винницкой области, Киевской городской клинической больницы № 8.

​Для детской больницы Николаева приобретено 10 больничных коек "Биомед", УЗИ-сканер, 20 ингаляторов, 4 инфузионных насоса, 2 монитора пациента, 5 пульсометров, трансиллюминатор для венозной пункции. Кременчугские медики получат 2 электрокардиографа. Врачам из Киева отправлено 25 дозаторов введения лекарств, 150 бактериальных фильтров для аппаратов ИВЛ, 50 лицевых кислородных масок, 100 носовых кислородных катетеров и 100 катетеров для бронхосанации.

​Кроме оборудования финальным адресатам гуманитарной помощи "Новая почта" закупила 56000 медицинских масок, 8900 респираторов, более 200 защитных костюмов, 300 медицинских халатов, 1800 защитных перчаток и 1200 шапочек, 5200 комплектов высоких бахил и множество других сопутствующих медицинских средств.

Ситуация с коронавирусной пандемией постепенно стабилизируется. Наша компания не осталась в стороне от всеобщей беды и внесла свой посильный вклад в борьбу с инфекцией. Нам удалось усовершенствовать нашу систему закупок и логистику, что позволило своевременно реагировать на просьбы врачей, быстро приобретать и оперативно доставлять необходимое для спасения жизней оборудование, препараты, средства индивидуальной защиты и другие медицинские грузы. Сейчас еще в 11 больниц Украины "Новая почта" передала финальную партию помощи, чем мы завершаем наш Манифест о выделении 25 млн грн", – сказала сооснователь "Новой почты" Инна Поперешнюк.

​Как сообщалось ранее, решение о выделении 25 млн грн руководство "Новой почты" приняло 15 марта 2020 года. Спустя 3 дня, 18 марта, состоялась отгрузка первой партии оборудования и СИЗ для Полтавской областной клинической больницы. Всего компания оказала помощь 25 больницам в 13 областях Украины. Медучреждения получили от "Новой почты" более 280 тыс. шт. средств индивидуальной защиты для медперсонала, 7,5 тыс. литров антисептических и дезинфицирующих средств, а также более 4,5 тысяч единиц оборудования.

В апреле "Новая почта" установила рекорд, бесплатно доставив в 24 области страны 120 тонн медицинских грузов всего за 4 дня.