"Украина за семью". Противники ЛГБТ подняли на Родину-мать национальный флаг
Об этом сообщается на сайте организации Всеукраинский собор.
Акцию ЛГБТ "Христианская молодежь" назвала "особо циничным надругательством" над памятью героев Второй мировой войны. Также в организации считают, что акция "оскорбляет чувства миллионов украинцев".
"Мы за здравый смысл и считаем неприемлемым пропаганду извращений. Мы против навязывания гендерной и ЛГБТ идеологии и разрушения института семьи. Молодежь Украины – за традиционные христианские ценности", – заявил представитель организации Марк Дубовой.
На сайте Всеукраинского собора указано, что эту организацию зарегистрировали сравнительно недавно - 22 января 2019 года.
Также известно, что Собор – результат объединения Совета Евангельских Протестантских церквей Украины и Украинского Межцерковного Совета. Координатор Всеукраинского Собора – экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 июня в "КиевПрайде" заявили, что активисты ЛГБТ-сообщества запустили дрон с радужным флагом, который завис над памятником таким образом, что создал впечатление, будто флаг закреплен на мече скульптуры.
- В музее истории Украины во Второй мировой войне не оценили акцию организаторов "КиевПрайда" и заявили, что в ними никто ее не согласовывал