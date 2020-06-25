Министр здравоохранения Степанов так и не представил свою концепцию медреформы, — политолог

"С 1 апреля должен был начаться второй этап медреформы. Понятно, что коронавирус всем спутал карты пандемией и карантином. В первую очередь, медицинской отрасли. Но уже 25 июня, второй этап до сих пор не начат, а вся дальнейшая судьба медреформы под вопросом", - цитирует Сазонова издание.

Украинскую медицину реформировать все равно придется, считает Сазонов, поскольку ее нынешнее состояние не устраивает никого - ни медиков, ни пациентов. Вот только как будет происходить это реформирование, никто не знает, так как ответственное за реформу Министерство здравоохранения держит в секрете свои планы.

«На протяжении трех месяцев Степанов говорил, что медреформа делается неправильно, но как правильно – так и не сказал. Более того, он до сих пор не представил комитету по здравоохранению даже приблизительной концепции своего видения реформы. А депутаты его ждут уже не первую неделю и очень хотят поговорить», - пишет Сазонов.

Политолог указывает на еще один важный момент, связанный с медреформой. Ее продолжение – обязательное условие со стороны МВФ для выделения Украине кредита в размере $5 млрд. Отсутствие прогресса в реформировании медицины поставит под угрозу всю кредитную линию.

Тем временем, Степанов 17 июня не явился на заседание Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, на котором от него ожидали представления его концепиции проведения второго этапа реформы. В очередной раз депутаты его ждут на Комитете в ближайшую пятницу, 26 июня.