Закон о медреформе изменять не будут, – Радуцкий

По словам народного депутата, в рамках пересмотра медреформы будет повышена зарплата медикам

Председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что в закон о медреформе ("О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения") изменения вноситься не будут. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

Вместо этого, по его словам, планируются изменения в закон о госбюджете.

"Изменения в закон о финансовых гарантиях, которые меняли бы принцип реформы, никто вносить не намерен. Позиция президента – не останавливать реформу, а решить комплекс проблем, возникших на старте, чтобы не допустить увольнений десятков тысяч медиков", – сказал Радуцкий.

Он отметил, что в рамках пересмотра медреформы будет повышена зарплата медикам, а также внесены изменения в расчеты стоимости пакетов медицинских услуг.

"Поскольку мы выступили с инициативой повысить всем медицинским работникам зарплаты до 50%, и на это необходимо выделить более 11 млрд грн, изменения в бюджет нужны", – сказал Радуцкий.

Как ранее сообщал Фокус:

4 мая, Зеленский заявил, что из-за старта второго этапа медреформы украинские врачи нуждаются в помощи, а 50 тыс. из них находятся под угрозой увольнения. В связи с этим он призвал МОЗ разработать меры по устранению ошибок реформы.

На следующий день, 5 мая, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что МОЗ собирается сохранить финансирование учреждений системы здравоохранения на уровне 2019 года и разработать новые тарифы на медуслуги.