Степанов рассказал, как будут менять медреформу

Минздрав собирается кардинально пересмотреть принципы финансирования больниц

Минздрав планирует пересмотреть медреформу в Украине. Так, МОЗ собирается сохранить финансирование учреждений системы здравоохранения на уровне 2019 года и разработать новые тарифы на медуслуги. Об этом в ходе брифинга заявил министр Максим Степанов.

"Тот процесс, который стартовал 1 апреля тяжело назвать настоящей медреформой. На самом деле она не предвещает ничего хорошего ни для медиков, ни для пациентов", - заявил он.

По его словам, медреформа в нынешнем виде означает увольнение 50 тыс. врачей и закрытие 363 больниц из-за дефицита финансирования. Дефицит наблюдается в 984 больницах из 1747, которые подписали договор с НСЗУ.

"То есть более половины наших больниц получат финансирование меньше, чем в 2019 году. Если ничего не изменить, то миллионы украинцев будут лишены доступа до нормального медицинского обеспечения", - утверждает министр.

По его словам, Минздрав не собирается сворачивать медреформу, но ее нужно "существенно изменить, учтивая украинские реалии и исправив опущенные ошибки".

К 1 июня будут утверждены новые принципы финансирования. Все медучреждения, которые предоставляют специализированную помощь получат не меньшее финансирование чем в 2019 году. При этом их деньги как и раньше будут выделяться НСЗУ.

С 1 июня по программе госгарантий будут дополнительно финансироваться первичная медпомощь, экстренная медицинская помощь, острый инфаркт миокарда, острый инсульт в стационарных условиях и четыре пакета по борьбе с коронавиурсом, но финансирование по этим тарифам будет покрывать все затраты на лечение.

Для повышения зарплат 135 тыс. медиков планируется выделить дополнительно 11 млдр грн из госбюджета.

С 11 мая начнется экспертизу медицинской сети и разработка гостандартов предоставления медицинской помощи. На основе этих данных будут разработаны новые тарифы финансирования медсферы в 2021 году, которые позволят получать повышенные зарплаты медикам, а пациентам получать качественную помощь.

Глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий в свою очередь заявил, что в условиях дефицита финансирования никакая реформа не будет успешной. Поэтому Комитет здоровья нации настаивает на необходимости увеличения финансирования системы здравоохранения в следующем году в два раза, до 6% ВВП.

"Поэтому вносим изменения в закон о финансовых гарантиях медобслуживания населения, что позволит всем медицинским учреждениям получить финансирование на уровне не меньше, чем в 2019 году. Дополнительно будут финансироваться экстренная медпомощь, лечение коронавирусной инфекции, инфарктов и инсультов", - заявил Радуцкий.

Напомним, с 1 апреля коммунальные медицинские учреждения (районные, городские и областные больницы) вошли в реформу, подписав договора с Национальной службой здоровья, согласно которым деньги им будут выплачиваться в зависимости от количества получивших лечение пациентов. Финансирование больницы будет зависеть не от количества мест в целом, а от количества пациентов, пользующихся ее услугами. В связи с этим многие больницы столкнулись с дефицитом финансирования.

Как ранее сообщал Фокус:

Накануне президент Владимир Зеленский раскритиковал второй этап медреформы в Украине. В связи с этим он призвал Минздрав разработать меры по устранению ошибок реформы.