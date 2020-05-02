Степанов о задержках 300%-х доплат врачам: Виноваты местные власти и главврачи

Кабмин средства перечислил, а уже на местах начали манипулировать, говорят в Минздраве

Правительство не вновато в том, что в регионах врачам, которые борются с коронавирусом, не выплачивают надбавки к зарплатам.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает LB.ua.

"Сейчас мы получаем сигналы, что эти выплаты не были осуществлены в полном объеме по вине или органов местной власти, или главврачей больниц", – говорит Максимов.

"Начали манипулировать по выплате... просчитывать как-то почасово или еще как-то. Это недопустимые вещи", – добавил министр.

По словам Степанова, он уже разослал письма главам облгосадминистраций с требованием отчитаться по каждому медучреждению – какие суммы и каким работникам уже выплатили.

30 марта Рада приняла в целом законопроект №3275, который поручает Кабмину установить 300%-ю доплату к зарплате медиков, участвующих в ликвидации заболевания коронавирусной инфекцией.

1 апреля Степанов подписал приказ о выплате надбавок в размере трех должностных окладов врачам за борьбу с COVID-19.

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