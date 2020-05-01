В Днепре после 25 дней болезни 93-летняя бабушка победила коронавирус
2020-05-01 18:20:00
Диагноз женщине поставили 6 апреля, болезнь протекала в легкой форме
В Днепре 93-летняя женщина смогла побороть COVID-19.
Об этом сообщает Днепр Вечерний.
Диагноз женщине поставили 6 апреля, болезнь протекала в легкой форме, без осложнений и пневмонии. Ее лечили амбулаторно под контролем семейного врача.
Реезультаты повторного ПЦР-тестирования показали, что 93-летняя бабушка полностью вылечилась от коронавирусной болезни.
Как ранее сообщал Фокус:
- Мэр города Римини, что в Италии, Глория Лиси рассказала, что от коронавируса вылечился 101-летний мужчина.
- В Нидерландах от коронавируса излечилась 107-летняя Корнелия Рас. Она стала самым пожилым человеком, выздоровевшим от Covid-19.
- От Covid-19 вылечился 89-летний житель Прикарпатья.
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