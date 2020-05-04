"Под угрозой увольнения 50 тыс. врачей". Зеленский раскритиковал второй этап медреформы

По словам президента, нужно не свертывание, а улучшение медреформы

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за старта второго этапа медреформы украинские врачи нуждаются в помощи, а 50 тыс. из нах находятся под угрозой увольнения. В связи с этим он призвал Минздрав разработать меры по устранению ошибок реформы. Об этом говорится в новом видеообращении главы государства.

Он отметил, что первых дней президентства получал полярную информацию от критиков и сторонников медреформы. Поэтому для "объективной оценки" была создана рабочая группа из академиков, профессоров и заслуженных врачей, которая пришла к выводу, что реформа имеет как "большие плюсы, так и очевидные минусы".

"Наша задача - сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки", - заявил Зеленский.

В частности, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 000 медиков и закрыто 332 больницы по Украине. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Кроме того, президент раскритиковал тарифы на оказание медицинской помощи, установленные Национальной службой здравоохранения.

"По новому механизму (финансирования, - ред.) некоторым больницам хватит средств разве что на дверной замок и плакат: "Мы закрылись. Держитесь. Удачи". Областные детские больницы недополучат почти 200 млн гривен. На грани закрытия - большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров. Я не могу всего этого допустить", - заявил Зеленский.

В связи с этим президент призвал министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения "этих вопросов".

"Нам нужно не свертывание реформы, а ее улучшения. Признание ошибок и их исправление... Поверьте, с начала коронавируса как никто другой я вижу, что наша медицинская отрасль не просто уязвима, а фактически находится в шаге от комы. И единственное, благодаря чему она до сих пор жива, - это наши украинские медики. Я не могу допустить, что 50 000 из них окажутся на улице. Во время войны никто не сокращает собственную армию. Наши врачи сегодня - это такое же войско, которое защищает здоровье украинский", - подытожил Зеленский.

Напомним, с 1 апреля коммунальные медицинские учреждения (районные, городские и областные больницы) вошли в реформу, подписав договора с Национальной службой здоровья, согласно которым деньги им будут выплачиваться в зависимости от количества получивших лечение пациентов. Финансирование больницы будет зависеть не от количества мест в целом, а от количества пациентов, пользующихся ее услугами. В связи с этим многие больницы столкнулись с дефицитом финансирования

Как ранее сообщал Фокус:

По словам главы МОЗ Максима Степанов, из-за изменения принципов финансирования в 2020 году 984 больницы получат в меньше средств, чем в прошлом году.