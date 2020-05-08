Степанов: У меня хватит политической воли довести медреформу до конца без массовых увольнений

По словам главы МОЗ, медреформа Супрун не приспособлена к украинским реалиям. К тому же, реформу плохо прокоммуницировали – украинцы якобы не понимают, в чем ее смысл

Глава МОЗ Максим Степанов раскритиковал медферорму команды Ульяны Супрун, но заявил, что сможет довести ее до конца без "массовых увольнений и закрытия больниц".

Об этом министр здравоохранения заявил в эфире ток-шоу "Право на владу". Свои мысли он также изложил у себя в Facebook.

По его словам, инициаторы реформы не смогли объяснить украинцам, в чем ее смысл. "Это наверное потому, что они и сами не осознавали, что делали", – пишет он.

"Аудит, который мы провели, показал, что были взяты отдельные элементы западных стран, сделаны красивые слайды в презентации и названо это все реформой. Но они забыли, что их реформа не адаптирована к украинским реалиям. От слова совсем", – пишет Степанов.

"В том виде, в котором мы ее получили – это реформа не о бесплатной медицине, не о достойных зарплатах врачам и не о здоровье пациентов. Она о том, что формулы на бумаге слишком далеки от реальности", – добавил он.

Тем не менее, говорит Степанов, у него "хватит сил и политической воли довести медреформу до конца без массовых увольнений и закрытия больниц".

В том же ток-шоу главный санврач и замглавы МОЗ Виктор Ляшко также высказал недовольство медреформой в ее нынешнем виде, особенно во время эпидемии коронавируса.

"Коронавирус показал: нельзя финансировать инфекционные больницы за пациентом, за болезнью. Потому, что там нужно финансировать готовность к реагированию", – сказал он.

Ляшко уточнил, что трудно предугадать нужный объем финансирования для больницы, ведь никто не знает, насколько сильной в конкретном регионе может быть вспышка COVID-19.

"Мы строим мирную систему, мы строим систему для военного положения, в том числе и для чрезвычайных ситуаций. Это вещи, которые нужно учитывать, мы это не учли", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

4 мая, Зеленский заявил, что из-за старта второго этапа медреформы украинские врачи нуждаются в помощи, а 50 тыс. из них находятся под угрозой увольнения. В связи с этим он призвал МОЗ разработать меры по устранению ошибок реформы.

На следующий день, 5 мая, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что МОЗ собирается сохранить финансирование учреждений системы здравоохранения на уровне 2019 года и разработать новые тарифы на медуслуги.