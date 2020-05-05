Супрун обрушилась с критикой на Зеленского и МОЗ за "улучшение" второго этапа медреформы

"Медикам – уравниловку и рабство, пациентам – страх, страдания и смерть, Зеленскому и ко – иностранные клиники и высокие рейтинги", – характеризует предложения Зеленского по медреформе Супрун

Бывшая руководить Минздрава Ульяна Супрун резко раскритиковала заявления президента Владимира Зеленского и главы МОЗ Максима Степанова по медреформе.

В Facebook Супрун пишет, что предложение Зеленского сохранить прежний принцип финансирования медучреждений – "трусливый шаг в прошлое".

"Называть это "улучшением реформы" – значит врать и презирать всех украинцев, в т.ч. и медиков, которые заслуживают достойного и справедливого вознаграждения за свою работу", – пишет она.

По мнению Супрун, реформировать систему здравоохранения нельзя, "когда власть стремится исключительно нравиться".

"Нельзя трансформировать уровень медпомощи в больницах и поликлиниках, когда ты смотришь на медиков как на электорат или потенциальный риск для местных выборов осенью", – пишет экс-глава МОЗ.

"Сегодня и Зеленский, и Радуцкий, и Степанов защищают исключительно свои собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии", – добавила Супрун.

В целом, предложение Зеленского Супрун охарактеризовала одним предложением: "Медикам – уравниловку и рабство, пациентам – страх, страдания и смерть, Зеленскому и ко – иностранные клиники и высокие рейтинги".

Вчера, 4 мая, Зеленский заявил, что из-за старта второго этапа медреформы украинские врачи нуждаются в помощи, а 50 тыс. из них находятся под угрозой увольнения. В связи с этим он призвал МОЗ разработать меры по устранению ошибок реформы.

Уже сегодня, 5 мая, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что МОЗ собирается сохранить финансирование учреждений системы здравоохранения на уровне 2019 года и разработать новые тарифы на медуслуги.

С 1 апреля коммунальные медицинские учреждения (районные, городские и областные больницы) вошли в реформу, подписав договора с Нацслужбой здоровья, согласно которым деньги им будут выплачиваться в зависимости от количества получивших лечение пациентов.

Таким образом, согласно реформе финансирование больницы должно было зависеть не от количества мест в целом, а от количества пациентов, пользующихся ее услугами. В связи с этим многие больницы столкнулись с дефицитом финансирования.

Как ранее сообщал Фокус:

По словам главы МОЗ Максима Степанов, из-за изменения принципов финансирования в 2020 году 984 больницы получат в меньше средств, чем в прошлом году.