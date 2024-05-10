Повышает риск рубцевания легких: ученые обнаружили новое осложнение после COVID-19

Обнаруженный учеными синдром помог им разгадать причину развития у некоторых людей опасных симптомов. С помощью этого открытия они надеются разработать методы лечения подобных последствий COVID-19.

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Обычное электронное письмо положило начало научному сотрудничеству, которое охватило все континенты. Международные усилия американских и британских исследователей привели к открытию редкого аутоиммунного заболевания, связанного с COVID, которое поставило под сомнение наши представления о постинфекционных синдромах, добавив в их список совершенно новое осложнение, пишет News Medical.

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Открытие произошло благодаря Деннису Макгонаглу, доктору медицинских наук, профессору ревматологии Лидского университета, который связался с Прадиптой Гош, доктором медицинских наук, опытным профессором кафедры медицины и клеточной и молекулярной медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего. Они объединили усилия, чтобы провести исследование и изучить загадочный всплеск случаев заболевания, известного как MDA5-аутоантитело-ассоциированный дерматомиозит (ДМ), особенно часто отмечаемый среди пациентов из Йоркшира, независимо от их COVID-19-анамнеза.

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Команда доктора Гош использовала вычислительный инструмент, известный как BoNE (Boolean Network Explorer) для анализа данных группы пациентов МакГонагл. Их исследование выявило связь между высоким уровнем цитокина, интерлейкина-15, и быстрым прогрессированием интерстициальной болезни легких у этих пациентов. Это открытие позволило ученым понять, почему у некоторых пациентов развиваются тяжелые осложнения, такие как рубцевание легких, которое может привести к летальному исходу.

Дерматомиозит — это воспалительное заболевание, характеризующееся мышечной слабостью и кожными высыпаниями и часто сопровождающееся другими аутоиммунными симптомами. Обычно от этого заболевания страдает больше людей азиатского происхождения, но появление случаев заболевания в преимущественно европеоидной популяции в Великобритании было неожиданным. Использование BoNE в исследовании сыграло ключевую роль в выявлении общих закономерностей среди больных людей, обойдя обычные различия, которые могли бы отвлечь исследователей от общих черт, присущих осложнению.

Идентификация интерлейкина-15 как потенциального фактора, способствующего развитию тяжелой формы заболевания, открывает новые возможности для исследования методов лечения осложнений после COVID-19. Они могут смягчить или даже предотвратить худшие последствия этого и других потенциально связанных с ним аутоиммунных заболеваний. Поскольку случаи проявления осложнений начинают появляться по всему миру, последствия этого исследования выходят далеко за пределы одного региона, что говорит о необходимости международной осведомленности и ответных мер.

Ранее Фокус писал о новом штамме коронавируса под названием Пирола и его опасностях. Пандемия COVID-19 завершилась уже давно, но мутирующий вновь и вновь вирус до сих пор не ослабляет свое присутствие, в очередной раз явив на свет потенциально опасный вариант.

Также Фокус писал о том, какие загадки вируса COVID-19 удалось разгадать ученым за 4 года с начала пандемии. Хотя период пандемии COVID-19 официально завершен, наш мир и по сей день сотрясают ее последствия, а ученые до сих пор не могут разгадать все нюансы злосчастного вируса.

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