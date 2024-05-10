Изучили сложнейший объект во Вселенной: ученые создали точнейшую карту участка мозга

Наш мозг по праву считается невероятно сложным и таинственным органом, который все еще пытаются подробно изучить. Теперь ученые получили карту высочайшего расширения одного из его фрагментов.

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Мизерный фрагмент ткани человеческого мозга, размером едва ли в половину рисового зернышка, может показаться на первый взгляд незначительным. Однако внутри этого крошечного объема скрывается сложная сеть из 57 000 клеток, 230 миллиметров кровеносных сосудов и 150 миллионов синапсов, хранящих в общей сложности 1 400 терабайт информации. Благодаря сотрудничеству ученых Гарварда и Google этот удивительный микромир был недавно раскрыт в беспрецедентных деталях, что позволило увидеть сложную схему человеческого мозга с разрешением, которое никогда ранее не было доступно, пишет News Medical.

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Проект, возглавляемый Джеффом Лихтманом из Гарварда, который является профессором молекулярной и клеточной биологии, знаменует собой значительный прогресс человечества в исследованиях сложнейшего в известной Вселенной органа — нашего мозга. В сотрудничестве с компанией Google команда успешно провела 3D-картографирование участка его височной коры, создав самую подробнейшую на сегодняшний день реконструкцию синапсов с высочайшим разрешением. Этот научный прорыв стал результатом почти десятилетней работы, объединившей опыт Лихтмана в области электронной микроскопии изображений и сложные алгоритмы искусственного интеллекта Google.

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Понимание и картографирование проводки мозга в таком подробном масштабе — не малый подвиг. Термин "коннектомика", сродни геномике, относится к комплексному картированию нейронных связей нашего центра принятия решений. Цель исследования — создать карту нейронных цепей мозга мыши с высоким разрешением в рамках текущей работы, поддерживаемой Инициативой BRAIN Национального института здоровья. Масштабы этого проекта примерно в 1000 раз превышают и без того огромный массив данных, полученных из одного крошечного образца человеческого мозга.

Последствия этого исследования выходят далеко за рамки обычной визуализации и научного любопытства. Составляя карту сложных структур и связей мозга, ученые приближаются к разгадке тайн его функционирования и генезиса неврологических заболеваний. Как отметил сотрудник Google Research Вирен Джайн, обширные ресурсы, вложенные в этот проект, направлены на обогащение более широкого научного сообщества, позволяя другим использовать эти данные для дальнейших открытий, которые могут быть связаны с поиском методов лечения серьезных когнитивных заболеваний, подобных болезни Альцгеймера.

Для всех людей, кто заинтригован скрытыми сложностями мозга или страдает неврологическими заболеваниями, эти данные открывают путь к потенциально преобразующим открытиям и дают надежду на будущее, где человечество сможет победить самые разрушительные болезни, ранее считавшиеся неизлечимыми.

Ранее Фокус писал о том, действительно ли человеческий мозг созревает к 25 годам. Изучив последние исследования, ученые решили опровергнуть предвзятые мнения.

Также Фокус писал о том, что форма нашего мозга отвечает за наши мысли, эмоции и даже поведение. Недавнее исследование показало, что физическая форма мозга может иметь большее значение, чем его сложная сеть связей и, возможно, мы неправильно понимаем его устройство.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.