Малюська предложил вывести из-под люстрации бывших членов Компартии

Об этом Денис Малюська заявил во время выступления в Конституционном суде Украины (КСУ).

"Те категории, которые сейчас записаны в законе об очищении власти, стоит разделить на три группы. Одна из групп... по непонятным причинам попала под люстрацию – это люстрация чиновников Компартии и тех, кто работал во времена Советского Союза. Со времен Советского Союза прошло немало времени и люстрировать их на 10 лет абсолютно непонятно, неактуально и необоснованно, – сказал Малюська.

По его мнению, под автоматическую люстрацию должны подпадать только те топ-чиновники, которые "с вероятностью 99,9%" влияли на формирование государственной политики при Викторе Януковиче.

Он добавил, что навряд ли возможно установить единый критерий, который бы мог определять необходимость люстрации того или иного лица. Поэтому, по его мнению, при принятии решений о люстрации необходим индивидуальный подход.

"Остальные – это абсолютное большинство люстрированных чиновников. К ним нужно применять индивидуализованный подход. Законопроект предусматривает создание специальной комиссии, которая будет, если законопроект поддержит парламент, в индивидуальном порядке пересматривать жалобы люстрированных лиц", – сказал Малюська.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявил, что Минюст разработал законопроект о внесении изменений в закон о люстрации. Законопроектом предусматривается создание комиссии, которая будет рассматривать заявления лиц, попавших под люстрацию.

Малюська отметил, что по результатам работы комиссии лица, которые попали под закон об очищении власти, могут быть "или возобновлены на должностях, или получат компенсацию, или и то, и другое".

Как ранее сообщал Фокус:

25 февраля ЕСПЧ отказал Украине в апелляции на решение по делу "Полях и другие против Украины". Суд решил, что закон о люстрации нарушил права украинских чиновников.