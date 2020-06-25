Убийство Гандзюк: прокуратура завершила досудебное следствие по Мангеру и Левину

Офис генпрокурора завершил досудебное следствие по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк по подозрению председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и помощнику депутата облсовета Алексею Левину, которое возобновили из-за вероятного давления Мангера на свидетелей.

Об этом сообщил прокурор по делу Андрей Синюк, пишет hromadske.

Отмечается, что уже собраны дополнительные материалы по делу, которые вскоре откроют стороне защиты. После этого последует обращение в суд с обвинительным актом.

"Выполнены все необходимые действия и собрано достаточно доказательств для принятия конечного процессуального решения, а именно – обращение в суд с обвинительным актом. Объем дополнительных доказательств не является большим, и мы рассчитываем на быстрое ознакомление сторон с материалами производства", – сказал он.

Заседание о продлении срока содержания под стражей Алексею Левину отложили из-за отсутствия адвокатов.

Как ранее сообщал Фокус:

31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома.

В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.

Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.