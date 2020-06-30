Лицо новой полиции. Людмила Милевич – о том, почему за 5 лет ни разу не пожалела о работе патрульной

Почему решили служить в патрульной службе?

— Подать заявку в полицию мне посоветовал папа. Он позвонил и сказал, что создается новая служба, которая совершенно противоположна старой милиции, и я характером, духом и физической подготовкой соответствую требованиям. Папа всегда верил в меня и поддерживал на всех этапах отбора и учебы.

Что привлекало и что пугало в новой работе?

— Самым привлекательным моментом была возможность стать частью чего-то нового в Украине, внести свой вклад в борьбу с преступностью и формирование правового государства.

Создание новой полиции дает возможность надеть форму целеустремленной, амбициозной молодежи, до этого не имеющей отношение к органам. А пугала, наверное, неизвестность, но я справилась со своими страхами [улыбается].

В действительности самым сложным оказалось приезжать на вызов, когда ты уже ничем не можешь помочь человеку. Например, при ДТП с потерпевшими.

К женщинам-полицейским многие относятся скептически. Вы сталкивались с оскорбительным отношением к себе?

— Мне повезло: за пять лет службы я ни разу не встречала проявлений какого-то стереотипного мышления в свой адрес.

Какие опасные ситуации были за это время?

— Служба на линии уже сама по себе несет опасность — как открытую, так и скрытую. Приезжая на, казалось бы, банальный вызов "распитие алкогольных напитков на детской площадке", можно столкнуться с компанией недавно освободившихся "товарищей", которые отбывали наказание за особо тяжкие преступления.

"Все привыкли, что работников право­охранительных органов нужно бояться. Но сейчас пришли молодые полицейские, готовые помочь в любой ситуации"

Однажды пришел вызов из-за пьяного мужчины, из окна стрелявшего по прохожим. Слава богу, никто не пострадал, экипаж обезвредил дебошира, а суд привлек к ответственности.

Полицию и сейчас часто критикуют. На ваш взгляд, реформа себя оправдала?

— Полицию критиковали, критикуют и будут критиковать. Все привыкли, что работников правоохранительных органов нужно бояться. Но сейчас пришли молодые полицейские, готовые помочь в любой ситуации. Я к критике отношусь нормально. У некоторых граждан стереотипы о милиции сохранились с прошлых времен, ругаться с ними нет смысла.

На мой взгляд, реформа себя полностью оправдала. Для любых изменений нужно время, постепенно все станет на свои места. Но даже за эти пять лет уровень доверия к полиции заметно вырос. Сейчас и маленькие дети, и взрослые знают, что в любой непонятной ситуации надо звонить "102". Иногда, конечно, бывают смешные обращения вроде того, что бабушка просит сводить ее в субботу в церковь [смеётся]. Приятно слышать, когда мамочки учат малышей в случае необходимости находить патруль. А ведь раньше детей милицией пугали! Очень важно, что теперь исключена коррупционная составляющая. Народ потихоньку привыкает к тому, что нарушил — отвечай, а не так, что дал "полтинник" гаишнику и поехал дальше.

За эти пять лет не пожалели о своем решении прийти в полицию?

— Ни разу! Если бы такой выбор снова встал передо мной, я бы согласилась, не раздумывая.