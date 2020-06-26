Швейцарский суд приговорил экс-нардепа Мартыненко к 28 месяцам тюрьмы, – "Схемы"

Об этом сообщает "Схемы" со ссылкой на источники.

Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с экс-депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

Николаю Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых – "безусловного отбывания". Павлу Скаленко – 24 месяца тюрьмы.

Мартыненко и Скаленко подозревались в том, что открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах – таким образом отмывая средства, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.

По данным следствия, Мартыненко поручил Скаленко создать оффшорную компанию в Панаме. Ее директорами выступали разные резиденты страны, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.

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Кроме того, по указанию Мартыненко Скаленко открывал банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании, отмечая в документах бенефициарным владельцем активов самого Николая Мартыненко.

Дело Мартыненко в Украине

20 апреля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали двух лиц – бывшего народного депутата четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко и его сообщника – первого зампреда правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому – по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. САП потребовало избрать подозреваемому Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

22 апреля судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник отпустил Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов. Среди его заступников – Игорь Жданов, Владимир Омелян, Лилия Гриневич, Остап Семерак, Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Леонид Емец, Георгий Логвинский.