Главу Нацкорпуса в Чернигове вызвали на допрос по делу об убийстве в Мариуполе
В Чернигове главу штаба "Нацкорпуса" Александра Тарнавского вызвали на допрос по делу об убийстве боевика "ДНР" Романа Джумаева. Об этом сообщил Тарнавский в Facebook.
"Доброе утро – это когда тебя будит следователь и приглашает на допрос по делу об убийстве Романа Джумаева в Мариуполе", – написал Тарнавский.
Джумаев воевал на Донбассе на стороне боевиков в формировании "Пятнашка" осенью 2014 года под аэропортом в Донецке, а зимой 2015 года в Дебальцево. После Джумаев уехал в Беларусь, где рассказывал в СМИ как воевал против украинских военных. Он был вынужден вернуться обратно в Украину после того, как в Беларуси поднялся вопрос о его депортации.
В 2017 году боевика задержали в Марьинском районе во время того, как он пытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО. А в январе 2018 года против наемника было открыто уголовное производство, которое передали в Марьинский районный суд Донецкой области. В мае 2018 года суд отправил Джумаева под домашний арест.
После этого, боевика задержали за нападение на полицейского. Далее Джумаеву определили меру пресечения в виде содержания под стражей.
13 августа 2019 года Мариупольский суд отпустил под домашний арест двоих наемников "ДНР", которые принимали участие в штурме донецкого аэропорта и обстрелах Марьинки. Одним из них был Джумаев. А 16 сентября прошлого года в одном из многоэтажных жилых домов в Мариуполе Джумаев был найден мертвым с огнестрельными ранениями.
Недавно блогер Анатолий Шарий заявил, что члена его партии в Харькове избили битами представители Национального корпуса. За два часа до происшествия молодой человек якобы написал заявление в полицию об угрозе жизни со стороны Нацкорпуса. В подтверждение этой информации Анатолий Шарий опубликовал талон из полиции о регистрации заявления.
А издание Publico выпустило сразу несколько материалов о европейских неонацистах и Украине как "полигоне для правого мира". Посол Украины в Португалии серьезно отреагировала на ситуацию и пообещала выпустить опровержение, а главный противник и враг украинских националистов Анатолий Шарий успел позлорадствовать новым западным расследованиям и связать их с нападениями на своих адептов.
Но это не первая подобная статья. Ранее о существовании такой проблемы в Украине сообщал Bellingcat, Washington Post, Fox News, Freedom House и многие другие крупные СМИ и международные организации, которые невозможно заподозрить в симпатиях к Кремлю или в привычке ретранслировать его мессиджи. В Госдепе ранее назвали Нацкорпус и С14 "националистическими группами ненависти". Тогда США раскритиковали украинскую власть за заигрывание с националистами.
Как ранее сообщал Фокус:
- Нацкорпус жестко встретил нардепа-мажоритарщика от "Слуги народа". Во время встречи Сергея Литвиненко с избирателями Нацкорпус устроил альтернативный митинг, который перерос в столкновения со сторонниками депутата и полицией. В итоге 15 человек задержали, а глава местной патрульной полиции попал в больницу.
- Нацкорпус провел акцию возле офиса Медведчука с дымом, краской и взрывами. Также Национальный корпус устроил акцию перед зданием, где расположен офис партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".