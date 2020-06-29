Больницы, которые потеряли средства на медреформе, дофинасируют до конца года, – Степанов

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас вводится т.н. пакет антикризисных действий, согласно которому медучреждения, которые вследствие второго этапа медреформы, получили меньше финансирования из госбюджета, будут дофинансированы до уровня прошлого года", – сообщил Степанов.

По словам министра, дофинансирование больниц будет происходить с 1 июля и до конца 2020 года. Всего же в Украине, уточняет Степанов, 332 медучреждения оказались на грани существования – они получили дефицит в более чем 50% в сравнении с прошлым годом.

"Сейчас Нацслужба здоровья Украины заключает договоры с соответствующими медучреждениями. Это решение, которое вступило в действие", – говорит глава Минздрава.

С 1 апреля коммунальные медицинские учреждения (районные, городские и областные больницы) вошли в реформу, подписав договора с Нацслужбой здоровья, согласно которым деньги им будут выплачиваться в зависимости от количества получивших лечение пациентов.

Таким образом, согласно реформе финансирование больницы должно было зависеть не от количества мест в целом, а от количества пациентов, пользующихся ее услугами. В связи с этим многие больницы столкнулись с дефицитом финансирования.

Как ранее сообщал Фокус:

4 мая, Зеленский заявил, что из-за старта второго этапа медреформы украинские врачи нуждаются в помощи, а 50 тыс. из них находятся под угрозой увольнения. В связи с этим он призвал МОЗ разработать меры по устранению ошибок реформы.

На следующий день, 5 мая, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что МОЗ собирается сохранить финансирование учреждений системы здравоохранения на уровне 2019 года и разработать новые тарифы на медуслуги.