В Киеве готовы отложить введение единого электронного билета до 1 января 2021 года

КГГА готова отложить введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан. А гражданам, имеющим льготы – возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

"С началом работы электронного билета в тестовом режиме городские власти дали возможность оформления Карты киевлянина всем киевлянам которые имеют право на бесплатный проезд. Сейчас мы компенсируем перевозчикам из городского бюджета стоимость проезда каждого льготника, который имеет такую карту", – отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Но иногородние льготники не могут получить Карту киевлянина, поэтому будут вынуждены приобретать электронные билеты за свой счет.

Столичный бюджет не может компенсировать стоимость их проезда, поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, считает Хонда. "На совещаниях с участием премьера и руководства столицы была достигнута договоренность, что правительство разработает соответствующие изменения в законодательство. А отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен", – добавила она.

Вместе с тем, еще 26 июня КГГА приняла распоряжение, согласно которому пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года. Таким образом, учащиеся киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых. Студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку KyivSmartCard с льготным поездками. А льготники, которые не зарегистрированы в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля в Киеве оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только с помощью электронного билета. После этой даты оплатить поездку можно будет: KyivSmartCard, картой метро (до 31.03.2021), бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы, с помощью мобильных приложений Google Pay, Apple Pay или KyivSmartСard, разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным). Его можно приобрести в приложении app.kyivcity.gov.ua или Т-киосках.

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