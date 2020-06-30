В ОП рассказали о лечении Елены Зеленской от коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванного им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы", – сказано в сообщении.

В ОП утверждают, что первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.

Как ранее писал Фокус:

Жену президента Елену Зеленская госпитализировали в больницу в Киеве. "Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Трансляция обращения президента Владимира Зеленского на телеканале ICTV сопровождалась субтитрами с сериала "Нюхач" из-за технической ошибки. В то время, когда Зеленский обещал всех украинцев вернуть домой, в титрах написали "Это я убила Эрику. Она забрала у меня любимого человека".

и находится в изоляции под наблюдением врачей.