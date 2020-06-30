В ОП рассказали о лечении Елены Зеленской от коронавируса

Украина
Первая леди постепенно выздоравливает, но продолжает лечение.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванного им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы", – сказано в сообщении.

В ОП утверждают, что первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.

Как ранее писал Фокус:

и находится в изоляции под наблюдением врачей.