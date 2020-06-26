Леди в законе. Зачем Зеленскому понадобился особый статус для жены президента

Владимир Зеленский загорелся идеей разработки закона о первой леди. Для чего ему это понадобилось, и какие права и обязанности возлагаются на супругу главы государства в Украине и других странах мира, рассказывает Фокус

К мысли о специальном законе для супруги глава государства пришел после неприятного инцидента, который произошел с Еленой Зеленской. Она написала медикам, заболевшим коронавирусом, письма поддержки. Но один из докторов публично раскритиковал этот поступок, возмутившись: мол, зачем нужны такие обращения — лучше деньгами выразите поддержку, где мои 300% обещанных надбавок?

Все по протоколу

"На сегодня права и обязанности жены президента не регулируются ни одним нормативно-правовым актом страны. Это вовсе не пробел в законодательстве Украины. Ни в одной стране мира нет четко прописанного свода правил, чем должна заниматься первая леди. Супруга президента — это статус, а вовсе не официальная работа с набором четких обязанностей и фиксированной зарплатой. Первая леди как жена президента ее не получает", — говорит в комментарии Фокусу сотрудник протокольной службы, пожелавший остаться неназванным. По его словам, каждая первая леди сама определяет, чем хочет и может заниматься, исходя из своих профессиональных возможностей и личностных интересов. К тому же она сама ищет финансирование для своих проектов — это либо средства из личных благотворительных фондов, либо привлечение денег социально ориентированного бизнеса.

"Обычно первые леди занимаются гуманитарной сферой — образованием, медициной или культурой. Причем не сразу тремя этими направлениями, а каким-то одним или даже поднаправлением", — рассказывает собеседник Фокуса. К примеру, супруга третьего президента Украины Виктора Ющенко, Екатерина, опекалась музейной сферой и активно занималась вопросами строительства детской "Больницы будущего". Четвертая первая леди Украины Людмила Янукович предпочла быть в тени большой политики и публичности и практически не участвовала в каких-либо социальных проектах. Хотя люди из окружения экс-президента говорили, что Людмила Янукович обожает театры, периодически помогает им, но в чем заключалась эта помощь, не детализировали. Марина Порошенко много внимания уделяла реформе инклюзивного образования. А нынешняя первая леди Елена Зеленская загорелась желанием провести реформу питания в школах. Преемственности проектов между первыми леди нет.

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Абсолютно во всех демократических странах вторые половинки президентов и премьеров (в государствах с парламентской формой правления) подчинены дипломатическому протоколу — общепринятым правилам, традициям и условностям, соблюдаемым первыми лицами государства, правительствами, главами МИД в международном общении.

"Исторически сложилось, что первые леди должны сопровождать президентов во время официальных и государственных визитов, дипломатических приемов. Да, конечно, они могут отказаться от поездки или участия в каком-то мероприятии. Но это автоматически влечет за собой дипломатические нюансы — отсутствие первой леди в таком случае расценят как плохой тон, неуважение к принимающей стороне", — рассказывает сотрудник команды одной из украинских первых леди.

"Главная цель будущего закона — защитить статус первой леди от негативных комментариев" Сергей Панасюк

По умолчанию, чтобы не вызвать конфуза, первая леди должна строго чтить международные правила официального дресс-кода, а иногда — и соблюдать национальные условности относительно своего внешнего вида. Основных правил несколько. Обувь: для посещения официальных мероприятий установлено жесткое табу на кроссовки и обувь с открытыми носком и пяткой. Категорически недопустимы платформа и шпилька 11–15 см. Чулки обязательны! Оголенная нога первой леди — моветон. Длина юбки (платья) тоже имеет значение: никаких мини или миди (за исключением ряда восточных стран, к примеру, Саудовской Аравии, где первую леди и всю женскую часть делегации попросят надеть абайю), идеальная длина — до середины колена или икры.

Неписаные правила для супруг президентов гласят и о том, что при выборе одежды предпочтение следует отдавать национальным дизайнерам — красноречивый жест, символизирующий поддержку и популяризацию отечественного производителя. Рекомендовано воздержаться и от слишком дорогой дизайнерской одежды, массивных драгоценностей. Первой леди США Мелании Трамп очень долго вспоминали кольцо с бриллиантом в 25 карат и пальто Dolce & Gabbana стоимостью $51 тыс., в котором она появилась в 2017 году на саммите G7 в Сицилии. Даже к мейкапу и маникюру есть свои требования: никаких ярких оттенков (предпочтение — нюдовой цветовой гамме), не приветствуются наращенные ресницы и ногти.

Жена вне критики

"У нас пытаются менять законодательство не потому, что нужно, а потому, что хочу, без какого-либо анализа существующей правовой базы, международного опыта, — оценивает инициативу президента Зеленского выписать законопроект о первой леди Сергей Панасюк, кандидат юридических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия. — Первая леди — не избранная личность, поэтому и выписывать на законодательном уровне четкий перечень ее обязанностей — это как минимум неправильно, а если брать во внимание, что конфигурации брака президентов могут быть разными, то и некорректно".

Эксперт предполагает, что президент Владимир Зеленский заговорил о необходимости написания и принятия закона о первой леди не для того, чтобы очертить должностной функционал супруги, а чтобы защитить ее от нападок хейтеров в будущем. "Мне кажется, главная цель будущего законопроекта — защитить статус первой леди от негативных комментариев, ввести некий запрет на критику. Но это ложный путь, так как у общества возникнет ощущение наступления на свободу слова, попытки ввести цензуру", — считает Панасюк.

Идея Зеленского выписать закон о первой леди не нова. В 2017 году президент Франции Эммануэль Макрон предложил официально учредить должность первой леди, принять ее статус и выделять на нее средства из бюджета. Французы тогда взбунтовались. Более 318 тыс. человек подписали петицию с требованием не принимать закон и не залезать в карманы налогоплательщиков, финансируя деятельность супруги президента. Макрон учел народное негодование и отказался от своей идеи, но при этом успел потерять около 10% поддержки избирателей.

Не спешат принимать специальный закон и на родине термина "первая леди", в США. По решению апелляционного суда от 1993 года супруга американского президента имеет статус "функционального эквивалента помощника президента", то есть рассматривается как "лицо, замещающее должность", или "служащий" правительства США. В то же время четкого обозначенного перечня полномочий супруга президента не имеет.

"Юридически роль первой леди существует только в том случае, если правительство допускает для нее расходы, например, у нее есть свой штат. Однако это не является четко определенной должностью в правительстве. К тому же не у всех президентов были супруги, но, как правило, у них были другие родственники, которые выступали в этой роли", — сказал в комментарии Фокусу Джейсон Джей Смарт, американский политтехнолог.

По его словам, налогоплательщики строги к расходам своей первой леди. Он приводит пример: если первая леди накрыла обед в Белом доме в рамках рабочей встречи, правительство оплатит расходы на напитки и еду, а вот если просто пригласила друзей — за каждый бутерброд с сыром придется заплатить из личного кошелька, а не государственного.