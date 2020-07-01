Охота за подводной лодкой: ВСУ на протяжении пяти дней проводили учения морской авиации
В рамках учений отрабатывались различные сценарии применения авиационных сил при обеспечении действий ВМС, сообщается на сайте Минобороны.
Отрабатывали также и варианты поиска и оказания неотложной помощи как гражданским, терпящим бедствие, так и пилотам. Спасатели и моторные лодки десантировались с вертолета в воду с высоты три метра. С Ан-26 плавсредства для "пострадавших" сбрасывались прямо в воду, а спасатели спускались на парашютах.
Подразделения обеспечения бригады отрабатывали развертывание по тревоге и подготовку запасного аэродрома к приему авиатехники, организацию полноценного полевого лагеря.
Отработали и элементы перевозки и десантирования в заданный район сил морской пехоты.
Кульминацией учений назван поиск и отслеживание подводной лодки противника с последующим нанесением по ней бомбового и торпедного ударов.
Как ранее сообщал Фокус:
- У ВСУ нет данных о якобы готовящемся нападении РФ на Украину из Крыма. Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев. Тем не менее, командование усилило разведдеятельность на этом направлении.
- Украинские военные разрабатывают совместно с НАТО план действий на случай прямого военного нападения РФ на Украину.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Европе не воспринимают российскую угрозу так же серьезно, как в США.