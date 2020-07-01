Охота за подводной лодкой: ВСУ на протяжении пяти дней проводили учения морской авиации

В рамках учений отрабатывались различные сценарии применения авиационных сил при обеспечении действий ВМС, сообщается на сайте Минобороны.

Отрабатывали также и варианты поиска и оказания неотложной помощи как гражданским, терпящим бедствие, так и пилотам. Спасатели и моторные лодки десантировались с вертолета в воду с высоты три метра. С Ан-26 плавсредства для "пострадавших" сбрасывались прямо в воду, а спасатели спускались на парашютах.

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Подразделения обеспечения бригады отрабатывали развертывание по тревоге и подготовку запасного аэродрома к приему авиатехники, организацию полноценного полевого лагеря.

Отработали и элементы перевозки и десантирования в заданный район сил морской пехоты.

Кульминацией учений назван поиск и отслеживание подводной лодки противника с последующим нанесением по ней бомбового и торпедного ударов.

Как ранее сообщал Фокус: