В психоневрологическом интернате под Киевом – вспышка коронавируса: 8 заболевших

В Бородянке (Киевская область) в психоневрологическом интернате произошла вспышка коронавируса.

Об этом сообщил председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин во время брифинга 1 июля.

По его словам, там COVID-19 диагностирован у пяти сотрудников и троих пациентов.

"Очередная вспышка коронавируса зафиксирована в Бородянском психоневрологическом интернате с гериатрическим отделением. Во время ПЦР-тестирования 29 июня у жителей и работников заведения выявлено пять инфицированных сотрудников и трое подопечных", – заявил он.

По его словам, все они пребывают в удовлетворительном состоянии, без явных клинических проявлений.

Володин отметил, что интернат расположен в отдельном трехэтажном здании. Сейчас в нем 338 человек и 244 обслуживающего персонала.

"Первым заболел 64-летний санитар. Он на самоизоляции по месту жительства. Установлен круг подопечных и сотрудников, с которыми он контактировал. Это 70 человек и им сделаны ПЦР-тесты", – отметил председатель ОГА.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 1 июля в Украине зафиксировали 44 998 случая инфицирования коронавирусом при 1173 летальных исходах и 19 548 случаях выздоровления. За сутки - 664 новых случая COVID-19.

В Волынской областной психиатрической больнице, где ранее одна из пациенток умерла от коронавируса, в мае было обнаружено еще 16 случаев заражения.