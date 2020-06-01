Вспышка коронавируса в психоневрологическом интернате под Черкассами: заболел 21 человек

В Золотоношском психоневрологическом интернате (Черкасская область) у 21 человека диагностировали коронавирус. Проводится эпидемиологическое расследование.

Об этом написал глава Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Роман Боднар Facebook.

"На сегодня 490 зарегистрированных случаев коронавируса. + 21 новый случай в сутки: 2 – г. Черкассы, 1 – Черкасский район, 18 – Золотоношский район. Вспышка произошла в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больную ковид сотрудницу, которая, вероятно, и инфицировала подопечных", – написал Боднар.

Он отметил, что в настоящее время обследовали уже 26 подопечных, у 21 человека оказался положительный результат на COVID-19.

"В учреждении проведены дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц. Семейные врачи Золотоношского районного Центра первично-санитарной помощи проводят осмотр подопечных", – расскзаал Боднар.

По его словам, госпитализированных в учреждения охраны здоровья нет, состояние инфицированных удовлетворительное.

Также на территории интерната усилили карантинные мероприятия, сотрудники и подопечные круглосуточно будут находиться в интернате.

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