Ляшко призвал вакцинироваться, чтобы не допустить вспышек других болезней во время коронавируса

Главный санврач Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться, чтобы не допустить вспышек опасных заболеваний во время эпидемии коронавируса. Об этом он заявил на брифинге, пишет Liga.net.

"Хочу всех призвать: вакцинируйтесь! Сейчас идут активные разработки вакцины против коронавирусной болезни. Пока что разные разработчики подходят к третьей фазе клинических исследований", – говорит Ляшко.

Также главный санврач предупредил о том, что нельзя забывать о заболеваниях, которые удалось победить благодаря вакцинации. "Нельзя допустить вспышек таких инфекций, особенно во время эпидемии коронавируса", – сказал он.

Ляшко также напомнил, что взрослым прививка от дифтерии и столбняка нужна каждые 10 лет. Кроме этого, есть вакцинная защита против 10 инфекционных болезней: гепатит Б, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и гемофильная инфекция.

Как ранее сообщал Фокус:

ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.

Также Johnson & Johnson начинает производство вакцины от коронавируса. Вакцина может появиться на рынке к началу 2021 года.

Ведущий американский ученый Уильям Хейзелтин заявил, что люди не должны рассчитывать на разработку эффективной вакцины от COVID-19 в ближайшее время.