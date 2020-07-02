Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через несколько месяцев, – ВОЗ

Некоторые разработки, возможно, находятся в месяцах от успеха, считает Гебрейесус. "Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся", – написал он в своей статье, которая опубликована в The Washington Post.

Гендиректор ВОЗ также указал на то, что мир остается крайне уязвимым для следующей возникающей угрозы. Речь идет об устойчивости бактерий к противомикробным препаратам. Она уже сейчас приводит к гибели около 50 тысяч человек в год в США и еще полмиллиона во всем мире. "В течение 15 лет без эффективных антибиотиков мы столкнемся с перспективой остаться без операций на открытом сердце или на тазобедренном суставе из-за риска сепсиса, угрожающего жизни", – предупреждает Гебрейесус.

Как ранее сообщал Фокус: