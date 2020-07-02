В Виннице задержали главу местной Нацдружины Андрея Вербецкого

Фото: Нападение на члена партии Шария в Виннице / Фото : Анатолий Шарий

В квартире главы винницкой Нацдружины прошел обыск, а самого его задержали. Заявление об этом вышло на странице организации "Винницкая ГО "Гідність".

Блогер и глава политической партии Анатолий Шарий заявил, что задержание произошло из-за избиения члена его партии.

1 июля Анатолий Шарий написал в своем Facebook, что его сторонника избили представители Национального корпуса.

На 15:30 2 июля на сайте Винницкой Нацполиции информация об этих случаях отсутствует.