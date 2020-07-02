В Виннице задержали главу местной Нацдружины Андрея Вербецкого
В квартире главы винницкой Нацдружины прошел обыск, а самого его задержали. Заявление об этом вышло на странице организации "Винницкая ГО "Гідність".
Блогер и глава политической партии Анатолий Шарий заявил, что задержание произошло из-за избиения члена его партии.
1 июля Анатолий Шарий написал в своем Facebook, что его сторонника избили представители Национального корпуса.
На 15:30 2 июля на сайте Винницкой Нацполиции информация об этих случаях отсутствует.