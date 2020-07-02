На Херсонщину идет аномальная жара до 42 градусов

Об этом сообщает Херсонский областной центр по гидрометеорологии.

Метеорологи назвали грядущую жару "стихийным метеорологическим явлением III уровня опасности".

"Днем 5-7 июля 2020 по Херсонской области и Херсоне ожидается чрезвычайная жара 40-42°", – сказано в сообщении.

В Киеве в июне 2020 года было зафиксировано сразу пять температурных рекордов. Среднемесячная температура составила +21,7°С, превысив на 3,5 градуса климатическую норму.

Как ранее сообщал Фокус: