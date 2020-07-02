На Херсонщину идет аномальная жара до 42 градусов
Об этом сообщает Херсонский областной центр по гидрометеорологии.
Метеорологи назвали грядущую жару "стихийным метеорологическим явлением III уровня опасности".
"Днем 5-7 июля 2020 по Херсонской области и Херсоне ожидается чрезвычайная жара 40-42°", – сказано в сообщении.
В Киеве в июне 2020 года было зафиксировано сразу пять температурных рекордов. Среднемесячная температура составила +21,7°С, превысив на 3,5 градуса климатическую норму.
Как ранее сообщал Фокус:
- Гранд-Каньон превратился в огромную печку, где из-за жары плавятся даже походные ботинки. Температура воздуха в регионе, и по всему западу страны, достигла рекордных отметок.
- А в Индии за день от ударов молний погибли более 100 человек. За один день в северной и восточной Индии удары молний убили не менее 107 человек. Мощные грозы пришли в страну с ежегодным сезоном муссонов.