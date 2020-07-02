На Херсонщину идет аномальная жара до 42 градусов

Украина
Метеорологи присвоили грядущей жаре третий уровень опасности.

Об этом сообщает Херсонский областной центр по гидрометеорологии.

Метеорологи назвали грядущую жару "стихийным метеорологическим явлением III уровня опасности".

"Днем 5-7 июля 2020 по Херсонской области и Херсоне ожидается чрезвычайная жара 40-42°", – сказано в сообщении.

В Киеве в июне 2020 года было зафиксировано сразу пять температурных рекордов. Среднемесячная температура составила +21,7°С, превысив на 3,5 градуса климатическую норму. 

Как ранее сообщал Фокус: