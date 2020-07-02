Авиакатастрофа самолета МАУ: Украина будет вести переговоры с Ираном от имени всех пострадавших стран

Украина будет вести переговоры с Ираном от имени международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министры подписали меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Ираном. Таким образом, формализован общий подход по привлечению Ирана к ответственности за крушение украинского Boeing.

Совещательный комитет из представителей каждого члена координационной группы будет оказывать помощь Украине как спикеру группы, подчеркнули в МИД.

"Эти межгосударственные переговоры с Ираном по выплате компенсаций являются важным и необходимым шагом на пути достижения цели координационной группы. Они важны для привлечения Ирана к ответственности и выплаты полных компенсаций пострадавшим государствам и семьям жертв", – заявил Кулеба.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.

В Иране задержали шесть человек по делу о сбитом по ошибке в январе пассажирском самолете в Тегеране.