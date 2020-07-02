Авиакатастрофа самолета МАУ: Украина будет вести переговоры с Ираном от имени всех пострадавших стран

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Кроме того, согласован общий подход к межгосударственным переговорам по привлечению Ирана к ответственности за катастрофу самолета.

Украина будет вести переговоры с Ираном от имени международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министры подписали меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Ираном. Таким образом, формализован общий подход по привлечению Ирана к ответственности за крушение украинского Boeing.

Совещательный комитет из представителей каждого члена координационной группы будет оказывать помощь Украине как спикеру группы, подчеркнули в МИД.

"Эти межгосударственные переговоры с Ираном по выплате компенсаций являются важным и необходимым шагом на пути достижения цели координационной группы. Они важны для привлечения Ирана к ответственности и выплаты полных компенсаций пострадавшим государствам и семьям жертв", – заявил Кулеба.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.