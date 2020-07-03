"Это был социальный эксперимент". Александра Клитина призналась, что представляла себя инопланетянкой во время выступлений в СМИ

Бывшая экс-замминистра инфраструктуры Александра Клитина записала новое видеообращение, в котором призналась, что во время последних многочисленных появлений в СМИ представляла себя инопланетянкой.

"Я решила сделать социальный эксперимент - представить, что я - инопланетянин и попробовать контактировать с нашими украинскими СМИ. Мне просто нечего терять. Меня уволили из Министерства инфраструктуры, потому что я пыталась бороться с коррупцией. Меня так облили грязью, что я полгода не могла найти работу, а когда нашла - была вынуждена это скрывать", - заявила политик. Александра Клитина уточнила, что представить себя инопланетянином ей было достаточно просто, ведь телевизор она не смотрит, а журналистов и СМИ она не знает.

"Я не понимаю, как инопланетянин, почему людям интересно смотреть на то, как они унижают друг друга. Почему они не обсуждают проблемы экологии, например. Почему они не обращают внимание на то, что по сути уничтожают свою среду обитания и от этого гибнут, как мухи, от рака", - добавила экс-замминистра.

Также Александра Клитина упомянула, что "политических проститутов" хватает и в Российской Федерации. А свои новые важные комментарии пообещала разместить в своих соцсетях.

Днем ранее Александра посетила телеканал "Апостроф TV" и назвала его помойкой, но при этом не смогла ответить на вопрос, на каком именно канале она находится.

Как ранее сообщал Фокус: