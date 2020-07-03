Производитель лекарства "от коронавируса" получил штраф в полмиллиона гривен от АМКУ

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Юрия-фарм" за распространение в рекламном ролике неправдивой информации о способности их лекарства бороться с коронавирусом. Об этом АМКУ сообщил на своем официальном сайте.

Этими действиями предприятие "нарушило конкурентное законодательство, ввело в заблуждение потребителей и могло получить конкурентное преимущество над другими фармкомпаниями, которые не распространяли неправдивых ведомостей о лечебных свойствах своих препаратов".

ООО "Юрия-фарм" в телевизионной рекламе рассказывало, что препарат "Декасан" действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы Однако никакой информации о таких свойствах в инструкции к препарату не было, а данные о лечении либо профилактике коронавируса этим средством не соответствуют официальной информации ВООЗ и Министерства охраны здоровья Украины. Согласно инструкции, "Декасан" - это антимикробный противогрибковый препарат, который используется для лечения кожных заболеваний, в хирургии и для дезинфекции.

За это нарушение на ООО "Юрия-Фарм" наложен штраф в размере 528 тысяч гривен, который подлежит оплате в двухмесячный срок.

Как ранее сообщал Фокус: