Производитель лекарства "от коронавируса" получил штраф в полмиллиона гривен от АМКУ
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Юрия-фарм" за распространение в рекламном ролике неправдивой информации о способности их лекарства бороться с коронавирусом. Об этом АМКУ сообщил на своем официальном сайте.
Этими действиями предприятие "нарушило конкурентное законодательство, ввело в заблуждение потребителей и могло получить конкурентное преимущество над другими фармкомпаниями, которые не распространяли неправдивых ведомостей о лечебных свойствах своих препаратов".
ООО "Юрия-фарм" в телевизионной рекламе рассказывало, что препарат "Декасан" действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы
За это нарушение на ООО "Юрия-Фарм" наложен штраф в размере 528 тысяч гривен, который подлежит оплате в двухмесячный срок.
Как ранее сообщал Фокус:
- Британские эксперты утверждают, что дешевый и вполне доступный препарат дексаметазон может значительно помочь в спасении жизней пациентов, серьезно больных коронавирусом.
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Всемирная организация здравоохранения возобновила испытания препарата гидроксихлорохина для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.