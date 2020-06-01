Британское исследование показало эффективность стероида дексаметазона при лечении коронавируса

Препарат используется с начала 1960-х годов для лечения широкого спектра заболеваний, таких как ревматоидный артрит и астма

Британские эксперты утверждают, что дешевый и вполне доступный препарат дексаметазон может значительно помочь в спасении жизней пациентов, серьезно больных коронавирусом. Об этом пишет ВВС.

В ходе пробного испытания, препарат снизил риск смерти на треть для пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ и сократил количество смертей тех, кто находился на кислороде на одну пятую.

По словам исследователей, если бы этот препарат использовался для лечения пациентов в Великобритании с самого начала пандемии, можно было бы спасти до 5000 жизней.

К тому же, из-за низкой цены это лекарство могло бы очень помочь больным в бедных странах.

Великобритания сейчас располагает эти препаратом на 200 тыс. курсов лечения и правительство заявляет, что предоставит лекарство пациентам.

Согласно последним данным в Великобритании выздоравливают без госпитализации около 19 из 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Тем, кто поступает в госпитали, часто необходима подача кислорода или искусственная вентиляция легких. Исследователи утверждают, что таким больным может помочь дексаметазон.

Команда из Оксфордского университета провела исследование, в ходе которого около 2000 пациентов получали дексаметазон, а более 4000 – нет.

Смертность пациентов, находившихся на аппарате ИВЛ и принимавших препарат, снизилась с 40% до 28%, а у тех, кто находился на кислороде с 25% до 20%.

"Пока что это единственный препарат, который снижает смертность и снижает ее значительно. Это большой прорыв", – сказал ведущий эксперт в области медицины профессор Питер Хорби

Другой исследователь профессор Мартин Лэндрей считает, что пациентам в больницах теперь следует давать дексаметазон без промедления.

"Курс лечения дексаметазоном составляет до 10 дней, и стоит около 5 фунтов стерлингов на пациента.Так что по сути это стоит 35 фунтов, чтобы спасти жизнь", – сказал Лэндрей, добавив, что это препарат, который доступен во всем мире.

Тем не менее, специалисты предупреждают, что люди не должны идти в аптеки и покупать его, чтобы проходить лечение дома. По их мнению, дексаметазон не помогает пациентам с более легкими симптомами коронавируса, которым не требуется помощь при дыхании.

Дексаметазон используется с начала 1960-х годов для лечения широкого спектра заболеваний, таких как ревматоидный артрит и астма. Препарат вводится внутривенно и в форме таблеток для менее тяжелых пациентов.

Как ранее сообщал Фокус:

В США исключили препарат от малярии гидроксихлорохин из списка лекарств для лечения больных COVID-19.