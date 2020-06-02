Коронавирус и астма. Врачи больше не считают заболевание фактором риска при COVID-19

В Великобритании организация Asthma UK рекомендует родителям не отправлять детей с астмой в школы после смягчения карантина и консультироваться с лечащими врачами. Аналогичную информацию — о том, что астма является фактором риска при заболевании коронавирусом — можно найти на сайте Фонда астмы и аллергии Америки. Однако правительство Великобритании исключило астму из списка рисков при COVID-19, а последние исследования могут указывать на то, что коронавирус у пациентов с астмой протекает примерно так же, как и у пациентов без астмы. Фокус попробовал разобраться в спорном вопросе

В Великобритании детям с тяжелой формой астмы советуют не возвращаться в школы или садики после того, как будет смягчен карантин, сообщает The Sun.

Эксперты из благотворительной организации Asthma UK советуют родителям проконсультироваться с врачом, прежде чем отправлять детей-астматиков в школы или садики. Рекомендация была обнародована на фоне открытия в Великобритании начальных школ для 1–6 классов и детских садиков. Некоторым школам и колледжам разрешили контакты и поддержка учеников 10 и 12 классов.

"Дети и сотрудники, которые в настоящее время находятся под защитой, не должны пока возвращаться в школу или колледж. Дети и персонал, страдающие астмой, находятся в клинически уязвимой группе. Это означает, что они подвержены более высокому риску тяжелого течения коронавируса", – заявили в Asthma UK.

В организации говорят, что родители астматиков не будут оштрафованы за то, что не отправили детей в школу или колледж 1 июня.

Родителям советуют убедиться, что в школе, где учится их ребенок, имеется копия актуального плана действий по борьбе с астмой, а также современные ингаляторы и необходимые лекарства. Учителя также должны быть проинформированы о наличии астмы у ребенка.

Для сотрудников с астмой, которые работают школах или детских садах, советуют перевестись на максимально безопасную должность, насколько это возможно, чтобы соблюдать дистанцию в 2 метра от окружающих.

Несмотря на это, британское правительство исключило астматиков, а также людей с онкологией и перенесших трансплантацию, из списка групп риска, пишет Telegraph. Еще в начале пандемии медики составили список пациентов, страдающих от различных хронических заболеваний и находящихся в группе риска. Таким людям было рекомендовано "всегда оставаться дома", для этого правительство организовало доставку продуктов питания и оказывало другую помощь.

Согласно ранним данным из штата Нью-Йорк, где находился эпицентр коронавируса, астма была лишь у 5% пациентов, умерших от COVID-19, передает New York Times. Астма также не попала в список 10 основных хронических заболеваний, которыми страдали люди, умершие от коронавируса. "Мы не видим большого количества пациентов с астмой", – заявил врач по легочной и интенсивной терапии в больнице Ленокс-Хилл в Нью-Йорке Бушра Мина.

Он добавил, что куда более распространенными факторами риска являются "патологическое ожирение, диабет и хронические заболевания сердца".

Его слова подтверждает исследование, опубликованное в журнале JAMA (научный медицинский журнал Journal of the American Medical Association) спустя пять недель борьбы с коронавирусом в США.

В исследовании отмечается, что из всех умерших от COVID-19 57% страдали гипертонией, 41% – ожирением, а 34% – диабетом. Такая статистика согласуется с факторами риска, перечисленными Центрами по контролю и профилактике заболеваний США. Из-за чего по мере появления новых исследований ученые все больше склоняются к тому, что астма не является слишком большой угрозой, как это считалось ранее.

В недавнем комментарии, опубликованном в научном журнале Lancet, группа европейских исследователей назвала "поразительным", что астма "слабо представлена в сопутствующих заболеваниях у пациентов с COVID-19".

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