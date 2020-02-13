Мужчины могут быть больше подвержены коронавирусу, чем женщины, – иммунологи

По словам ученых, основную группу риска составляют пожилые мужчины с хроническими заболеваниями

Ученые считают, что мужчины могут быть более подверженными коронавирусу, возможно, из-за более слабого иммунного ответа на вирус. Об этом сообщает автор научной колонки Financial Times Анджана Ахаджа.

Согласно медицинскому исследованию журнала Lancet, приблизительно две трети из 99 инфицированных пациентов, госпитализированных в Ухане в прошлом месяце, были мужчинами.

"Это бросающееся в глаза несоответствие. Создается впечатление о том, что коронавирус COVID-19 является новым патогеном, который непропорционально поражает пожилых мужчин, особенно тех, у кого уже имеются болезни сердца и диабет", – пишет автор.

Возможными причинами различий между мужчинами и женщинами могут быть курение, различия в стационарном лечении, а также гормональные различия, которые могут повлиять на реакцию иммунной системы мужчин.

По словам ученых, женщины подвержены аутоиммунным заболеваниям, которые заставляют части их иммунной системы становиться сильнее, чтобы компенсировать недостаток, что приводит к более сильной реакции на коронавирус. По данным ВОЗ, женщины обычно переживают мужчин на 6-7 лет, и с большей вероятностью доживают до своего первого дня рождения.

Иммунолог из Университета Айовы Стэнли Перлман и его коллеги предполагают, что гормоны, в том числе эстрогены, могут играть ключевую роль в защите от вируса.

Ранее Перлман изучал вирус SARS, который часто сравнивают с COVID-19. Ученый выяснял, как вирус воздействует на самцов и самок мышей. Он пришел к выводу, что мыши-самцы были более подвержены вирусу. По словам Перлмана, результаты его исследования также применимы и к коронавирусу.

В двух других исследованиях вирусов SARS и MERS также было установлено, что у мужчин был более высокий уровень смертности в обоих случаях. Так, одно исследование показало, что из 1800 пациентов с SARS – мужчины имели на 9% более высокие показатели смертности чем женщины. Проведенное в 2019 году исследование MERS также показало, что уровень смертности у мужчин был на 6% выше, чем у женщин.

"Некоторые ученые в настоящее время убеждены, что эти половые различия в клинических данных отражают уязвимость мужчин. Наблюдения дополняет растущее число свидетельств того, что с иммунологической точки зрения мужчины являются более слабым полом", – говорится в статье.

Как ранее сообщал Фокус: