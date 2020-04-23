В Нью-Йорке умерли 88% больных COVID-19, подключенных к ИВЛ, – исследование

Данные были собраны из 12 больниц штата, куда доставляют инфицированных коронавирусом

В крупнейшей сети больниц Нью-Йорка 88% пациентов с COVID-19, подключенных к ИВЛ, не выжили. Об этом сообщает Washington Post.

Исследование было опубликовано в журнале JAMA (научный медицинский журнал Journal of the American Medical Association) спустя пять недель борьбы с коронавирусом в США. Так, эксперты обнаружили, что 20% всех госпитализированных умерли – этот показатель схож с тем, что фиксируется в обычное время среди пациентов с дыхательной недостаточностью.

Но цифры кардинально расходятся со статистикой для критически больных, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. 88% из 320 больных COVID-19, подключенных к ИВЛ, в конечном итоге умерли.

"Для тех, у кого достаточно серьезное протекание болезни, чтобы потребовалась госпитализация в отделение неотложной помощи, это печальное число", – говорит ведущий автор исследования и профессор Института медицинских исследований имени Файнштейна Карина Дэвидсон.

Проведенный анализ является самым крупным и наиболее полным обзором данных по COVID-19 в США. Исследователи проанализировали электронные медицинские записи 5700 пациентов, инфицированных COVID-19 в период с 1 марта по 4 апреля. Все они проходили лечение в 12 больницах Northwell Health, расположенных в Нью-Йорке, Лонг-Айленде и округе Уэстчестер, где располагаются эпицентры коронавируса. 60% заболевших составляли мужчины, 40% – женщины, а их средний возраст варьировался в пределах 63 лет.

В документе также отмечается, что из всех умерших от COVID-19 57% страдали гипертонией, 41% – ожирением, а 34% – диабетом. Такая статистика согласуется с факторами риска, перечисленными Центрами по контролю и профилактике заболеваний США. Также по мере появления новых исследований ученые все больше склоняются к тому, что астма не является слишком большим фактором риска, как это считалось ранее.

Еще одним важным открытием стало то, что у 70% пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии, не было лихорадки. В настоящее время лихорадка считается основным симптомом COVID-19, и в течение многих недель центры тестирования на вирус отказывали пациентам, если у них не было температуры.

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