Мало купить аппараты ИВЛ – нужно врачей научить ими пользоваться, – Зеленский

По состоянию на 9 апреля по Украине к ИВЛ подключены 38 пациентов с COVID-19

Врачей в областях необходимо научить пользоваться аппаратами искусственной вентиляции легких.

Об этом на совещании по борьбе с коронавирусом заявил президент Владимир Зеленский.

"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно очень быстро научить врачей в областях", – заявил Зеленский.

В ответ глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что уже скоро заработает информационно-консультационный онлайн-центр, в который смогут обратиться врачи.

Сегодня на брифинге и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что в Украине к аппаратам ИВЛ подключены 38 пациентов с COVID-19.

Также он добавил: подключение к ИВЛ – сложная процедура. При искусственной вентиляции легкий также есть "значительные" риски осложнений, отметил Кузин.

Как ранее сообщал Фокус:

31 марта предприниматель Илон Маск заявил, что у него есть "лишние" аппараты ИВЛ и он готов бесплатно отдать их нуждающимся больницам по всему миру.

На пост Маска откликнулась бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун: она в комментариях попросила ИВЛ для Украины.

Вслед за Супрун аппараты у Маска попросило и посольство Украины в США.