"Хранят на всякий случай в гараже". В Украине богачи скупают дефицитные аппараты ИВЛ

Богатые украинцы покупают для личного пользования аппараты, которых и так не хватает в стране

В Украине богатые предприниматели начали скупать аппараты искусственной вентиляции легких, которые хранят в неподключенном виде на случай заражения коронавирусом. Об этом рассказал собственник одной из украинских сетей по продаже медицинского оборудования "Медтехника" Алексей Давиденко в Facebook.

"Последнюю неделю, очень богатые украинские предприниматели в частном порядке покупают себе аппараты ИВЛ без установки. Типа доставьте коробку к нам на склад – пусть тут постоит. То есть, зная уже что в стране есть проблема с количеством и типом ИВЛ ставят их просто в гараже на случай если они или кто-то из их близких заболеет", – говорит Давиденко.

По его словам, аппараты экспертного класса, которые нужны при коронавирусной инфекции, стоят от 2 млн грн и сейчас их нет в наличии.

Давиденко добавил, что помимо покупки аппарата, его необходимо установить, подключить, инсталлировать и настроить. На все необходимые манипуляции может просто не хватить времени, когда речь идет о спасении человеческой жизни. А когда пациенту требуется исскуственная вентиляция легких, то в таком состоянии он должен находиться в больницы.

"В конце концов. ИВЛ это ведь не электробритва. Его ещё надо установить, подключить, инсталлировать, настроить. Можно ведь и не успеть... Поверьте мне.

Это не разумно, не морально, не этично и не практично", – пишет Давиденко.

Поэтому он советует бизнесменам дарить купленные ИВЛ больницам

"Покупайте ИВЛ и сразу ставьте его в подарок в любое инфекционные отделения украинской больницы. Поверьте, если вам не дай Бог оно таки понадобится вас будут там лечить как самого лучшего и самого главного пациента. А пока. Купленный вами впрок ИВЛ будет спасать жизнь другим людям и вам это обязательно зачтется", – подытожил бизнесмен.

В качестве наглядного примера помощи согражданам Давиденко приводит историю владельца Alibaba Джека Ма. По его словам, в пик эпидемии коронавируса в КНР китайский бизнесмен покупал маски со всего мира, в том числе и в Украине, за 1 доллар при их себестоимости в 0,05 центра. После этого, маски были розданы бесплатно в пострадавших от коронавируса районах Китая.

Напомним, по информации Минздрава, в Украине в больницах имеется 605 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как ранее сообщал Фокус: