На кого работают маски-шоу: как понять, что происходит в Украине под лозунгом борьбы с плохим бизнесом

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Как разобраться в логике "маски-шоу"

Последние недели активно говорят про активность силовых структур в попытках организовать массовые проверки бизнеса, выставить претензии предпринимателям. Бизнесмены употребляют различные определения происходящего, вплоть до "берут в заложники владельцев компаний".

Представители государственной власти, наоборот, утверждают, что идет борьба с коррупцией и уходом бизнеса от налогов.

У каждого — своя правда и свои аргументы. Разобраться в происходящем сложно. Но есть один критерий, который (по прошествии определенного времени) с 90% вероятностью может указать на логику процессов. Это статистика решений судов.

Все просто: если есть уголовное дело, оно рано или поздно передается в суд. И, если доказательная база собрана, есть решение. Это борьба с коррупцией (можно спорить о методах, но есть начало процесса и есть логическое завершение).

Но, если дело в суд в адекватные сроки не передано, или не передано совсем, имеем другую логику. Где ключевым параметром успешности является не доказать вину, а временно "закрыть" владельца бизнеса. Зачем? А тут смотрим, будет ли дело вообще передано в суд. Если нет — банальное, пользуясь определением одного из "экономистов от власти", "ощипывание гусей". Где важно создать угрозу бизнесу (или человеку) и потом "порешать".

А также гонка сотрудников части силовых органов за "показателями". То есть — больше, громче, резонанснее.

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Я очень надеюсь, что работает первый алгоритм. И это можно будет оценивать уже летом 2024. Просто взять наиболее резонансные задержания 2023 и задать простой вопрос — "и что?".

Если ничего, то перед нами или кричащий непрофессионализм силовиков, помноженный на служебное рвение, или те самые гуси и щипачи.

Забавно, но даже служебное рвение можно было бы обратить на пользу. В свое время предлагали в таможенной сфере механизм. Премия таможеннику (в нашем случае, следователю) в случае доказательства (судом — это важно) нарушений. Проще говоря, определенный % от суммы. Появляется заинтересованность работать активно.

Но такой механизм нуждается в сдержках. Например, депримирование (а после нескольких кейсов — и увольнение), если дела в судах рассыпаются. Тогда к вопросам "маски -шоу" будут подходить совсем по другому.

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